【小中学生対象】不登校オルタナティブスクール主催「NIJINアカデミー学園祭」- 異彩が輝くプレゼンコンテスト一般参加者募集開始

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』が、2025年10月11日（土）と12日(日)に開催する「NIJINアカデミー学園祭2025」にて、小中学生を対象に異彩が輝くコンテストを開催します。

異彩が輝くコンテストでは、表現部門・プレゼン部門に分かれ、子どもたちが個性や想いを表現します。表現部門では、子どもたちが、歌やダンス、演奏など、自分の好きなものや得意なことを活かして発表を行います。

【コンテスト概要】

■日時

2025年10月11日（土）発表 13：30～／授賞式 16：00～

■会場

DMM本社ビル（住友不動産六本木グランドタワー）

〒106-6224 東京都港区六本木３丁目２－１

住友不動産六本木グランドタワー 24階

■参加者

・NIJINアカデミーに在籍する小・中学生

・一般の小・中学生（外部参加OK）

■参加条件

・来場（当日会場に来て生演奏などをする）での参加を推奨いたしますが、録画等での申込も可

■募集内容

自分の好きなものや得意なもの（歌、踊り、演奏、お笑い、作品紹介など）

「これもアリ？…と疑問に思ったら、ぜひお問い合わせください！

■プレゼンテーションの規定

・４分間

・リアル会場での登壇

（リアルでの参加を推奨しますが、録画でも参加可能）

■お申込み方法

詳細はPeatixから(https://peatix.com/event/4504202/view)

■特典

NIJINアカデミー学園祭2025は、小中学生が自ら企画・運営するショップやワークショップ、ピッチコンテスト、ステージ発表などを通じて、子どもたちの創造性と挑戦心を育む教育イベントです。

今年は、企業によるブース出展や体験型ワークショップ、さらに起業家や著名人による特別授業も実施。学校の枠を超えた多様な学びと交流の場を提供します。

外部参加も可能で、地域・企業・教育関係者にも広く開かれた一日となります。

▶学園祭についてはこちらから(https://peatix.com/event/4502769/view)

NIJINアカデミー

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国38以上の都道府県から約500名超が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年8月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/