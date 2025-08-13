北米の交通インフラ市場は、2032年までに年平均成長率（CAGR）3.5％で、2886億米ドルの市場規模を突破する見込みです。
Astute Analyticaの最新調査によると、 北米の交通インフラ市場は、2024～2032年の予測期間中に3.5%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2023年の2,118億米ドルから2032年には2,886億米ドルに達すると予測されています。米国には、驚くべきことに 440 万車線マイルの道路があります。残念ながら、米国の橋の 11.2% が欠陥または機能的に老朽化していると評価されている一方で、交通渋滞によりドライバー 1 人あたり年間平均 1,348 ドルの損失が発生しています。カナダも道路に大きく依存していますが、道路網の状態はやや良好で、舗装道路の 68% が良好な状態です。ただし、米国と同様に、車両盗難は依然として問題であり、車両 1,000 台あたり 2.24 件の盗難が発生しています。米国の交通インフラ市場における公共交通機関の 1 日の利用者数は 1,070 万人です。比較すると、カナダ人の 31% が定期的に公共交通機関を利用して通勤しています。最も象徴的な公共交通システムのいくつかは北米にあり、ニューヨーク市の 472 駅を擁する広大な地下鉄や、76.9 キロメートルに及ぶトロントの地下鉄システムなどがあります。しかし、米国のライトレール車両の平均使用年数は 20.4 年であり、近代化の可能性がある領域が浮き彫りになっています。
貨物と貿易は米国とカナダの経済の相互関係を浮き彫りにする
米国内の貨物輸送の72.5%はトラック輸送によるもので、隣国である米国とカナダ間の貿易額は年間6,904億ドルと非常に大きな規模です。海上輸送も依然として重要であり、米国五大湖沿岸の160の港とカナダの港は、合わせて年間7億トンの貨物を取り扱っています。また、両国は国際空港網の恩恵を受けており、そのうち15空港は米国全土に所在しています。
米国の交通インフラ市場は、年間インフラ投資ギャップが推定2兆5,800億ドルとされており、交通インフラは投資ニーズの高い主要セクターです。連邦政府は米国GDPの約2.0%を交通インフラに割り当てていますが、カナダは0.7%と低い割合です。米国では民間セクターの役割が拡大していますが、その貢献度はプロジェクトごとに異なります。特に懸念されるのは、米国の橋梁補修に1,250億ドルもの費用がかかることです。米国では走行距離1億マイルあたり1.33人の交通事故死者が記録されており、これはカナダの人口10万人あたり5.1人を上回っています。両国とも改善の余地があり、環境問題への懸念が高まる中、道路の安全性向上とより持続可能な交通手段の導入に向けた方法を積極的に検討しています。
道路・高速道路交通インフラ管理市場の収益シェアは37%以上
2022年の米国のインフラ支出は、COVID-19の影響でピークに達した2021年と比較して21%減少しました。しかし、支出水準はパンデミック前の2019年と比べると依然として21%高い水準にあります。連邦政府は、366億ドルの直接インフラ投資と、さらに945億ドルを州に移転することで役割を果たし、交通インフラ市場に切望されていた後押しをもたらしました。州政府と地方政府は、引き続き高速道路および道路インフラの資金の主な供給源となっています。2020年には、両政府が1,540億ドル（総額の約4分の3）を拠出し、連邦政府からの移転は残りの510億ドル（25%）を占めました。インフラ投資・雇用法は、この資金調達環境を大きく変えることになり、道路と橋梁に特に1,100億ドルを充当し、今後数年間にわたる主要な変革プロジェクトを支援します。
