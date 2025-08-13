こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
お買い物チャンネルQVC、文化庁主催「MUSIC LOVES ART 2025」にてQVCの千葉市本社壁面に超巨大アートを展示～アーティストGOO CHOKI PARからコメントも～
テレビショッピングを中⼼としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社 QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役最⾼経営責任者（CEO）伊藤 淳史、以下「QVC」）は、2025年8月15日（金）～31日（日）に開催される文化庁主催の音楽とアートの融合企画「MUSIC LOVES ART 2025」に参加いたします。千葉市・幕張新都心に位置する本社ビルの窓ガラス壁面に、デザイン＆アートユニット「GOO CHOKI PAR（グーチョキパー）」による超大型アート作品を展示します。
■日本最大級の都市型音楽フェスSUMMER SONICと連携した「MUSIC LOVES ART 2025」
「MUSIC LOVES ART 2025」は、テーマとして「転調の光景」を掲げ、自治体・企業、そして、日本最大級の都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」との連携により、多くの人々が行き交うエリアで、音楽とアートが交差する体験を創出します。具体的には、大阪市・吹田市（万博記念公園等）および千葉市（幕張新都心）にて、アート作品の展示、駅構内の大型ビジョンを活用した映像作品の上映、ツアー、茶道体験などを展開します。
SUMMER SONIC幕張会場前、幕張ベイタウンなどを舞台に、アート作品の展示を行います。
■QVCがアートで街づくりに参画 千葉市本社壁面ガラス窓が超巨大アート作品に！
QVCは、音楽とアートを通した街づくりの一環として、本プロジェクトに参加しています。
今回のアートでは、QVCスクエア（株式会社 QVCジャパン本社ビル）の幅約4メートル、高さ約7メートルの巨大ガラス窓が複数連なる壁面を活かし、10人のダンサーが躍動する姿を描きます。音楽と身体表現が交差する“瞬間”を捉えた迫力あるビジュアルです。また、QVCスクエア前のスカイウォークに設置されているデジタルサイネージでも同様のアートを展示。躍動感あふれるアートでエリア一帯を彩ります。
本デザインを手がけたGOO CHOKI PARは「この巨大な平面作品を『街を歩きながら鑑賞する』ことで、鑑賞者の動きとともに時間軸が生まれ、まるで映像のように身体の躍動が立ち上がってくる」と作品に込めた想いを明かしており、まさにQVCが「人と人」、「地域と社会」をつなぐ存在であることを象徴するかのようなアート作品となっています。※展示期間：8月15日（金）～31日（日）
QVCの本社が位置する幕張新都心では、期間中、国内外のアーティストによる様々なアート作品が街の至るところに展開され、体験型プログラムとして千葉県全体を盛り上げます。QVCは今後も、こうした地域密着型の取り組みを通じて、千葉に根ざす企業として地域創生を続けてまいります。
QVCスクエア前スカイウォーク アートイメージ
■アーティストコメント｜GOO CHOKI PAR（グーチョキパー）
幕張メッセへと続く遊歩道。その道沿いに整然と並ぶ、巨大な窓が美しいQVC社屋。そのガラス面に、10人のダンサーたちが踊る姿を描いた。
一人ひとり異なるフォルムで切り取られたその身体は、音楽に突き動かされた“瞬間”の造形である。連なった10体のダンサーたちは、それぞれが異なるリズムに身を委ね、音の波に乗る一瞬をとらえている。
この巨大な平面作品を「街を歩きながら鑑賞する」ことで、鑑賞者の動きとともに時間軸が生まれ、まるで映像のように身体の躍動が立ち上がってくるだろう。それは、都市の風景の中に浮かび上がる、流動するダンスの幻影である。
音楽に包まれる祝祭――サマーソニックという非日常のなかで、あなたの身体に響く音と視覚が共鳴し、この作品がより刺激的な感覚体験となることを願っている。
■GOO CHOKI PAR プロフィール
2015年に浅葉球、飯高健人、石井伶の3人によって結成されたデザイン＆アートユニット。言語や思考を超えたビジュアルコミュニケーションを軸に様々な領域で活動する。近年の主な仕事に大河ドラマ「どうする家康」のタイトルロゴデザインをはじめ、ISSEY MIYAKE、New Balance、Red Bullなどのグラフィックを手がけ、 「東京2020大会」において、パラリンピックのアイコニックポスターを制作。
■QVCジャパンについて
株式会社 QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
