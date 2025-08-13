【軽井沢プリンスホテルスキー場】スキー場山頂の一夜限りの“特等席”で花火観賞「サンセット＆ナイト 空旅リフト」を運行します

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

軽井沢プリンスホテルスキー場（所在地:長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人:影山裕子）では、スキー場山頂で花火観賞ができる「サンセット＆ナイト 空旅リフト」を第48回新軽夏祭りの花火大会の開催に合わせ、2025年8月16日（土）に特別運行いたします。

標高1,155mの山頂までリフトで上り、スキー場山頂から北東方面に打ち上がる花火を山頂で観賞できる、一夜限りの特別な体験をご提供します。眼下に広がる軽井沢の街並みとともに、花火が打ち上がる臨場感を味わえます。さらに、山頂エリアにはキッチンカーも出店します。夏の夜風を感じながら、軽食やドリンクとともに花火を楽しめる、一夜限りの“特等席”での花火観賞をお楽しみください。

「サンセット＆ナイト 空旅リフト」運行概要

開催日：2025年8月16日（土）

時 間：リフト運行時間 5:30P.M.～9:30P.M.（上り最終 8:30P.M./下り最終 9:30P.M.）

料 金：中学生以上\2,300/4才以上\1,500/4才未満 無料

予 約：不要

場 所：軽井沢プリンスホテルスキー場 山頂（ウエスト空旅リフト乗り場より乗車）

駐車場：軽井沢プリンスホテルスキー場 駐車場をご利用ください。

※リフト乗車時にスキー場駐車場ご利用の旨をお申し出ください。無料駐車券をお渡しします。

※雨天の場合は運行中止となります。

※夜間は寒くなることが予想されるため、上着をご持参ください。長ズボンやスニーカーの着用をおすすめします。

無料専用シャトルバス運行のご案内

軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場スキーセンター前からリフト乗り場まで無料の専用シャトルバスを運行します。

始発 6:00P.M. スキーセンター前発→リフト乗り場行

終発 9:45P.M. リフト乗り場発→スキーセンター前行

※上記時間は10～15分間隔で随時バスが循環します。

愛犬家向け情報

ワンちゃんもケージを使用してリフトに乗車できます。ワンちゃんの乗車は無料です。スキー場山頂でのお散歩はリードを着用ください。

※ケージとリードはご持参ください。

第48回 新軽夏祭り 概要

開催日：2025年8月15日（金）～16日（土） ※花火大会8月16日（土） 7：00P.M.より

開催場所：矢ケ崎公園（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東28番地1）

主 催：新軽区夏祭り実行委員会 ・ 後援：軽井沢町・軽井沢町教育委員会・（一社）軽井沢観光協会・軽井沢町社会福祉協議会

◎お客さまからのお問合せ TEL:0267-42-1111 (軽井沢プリンスホテル イベント係)