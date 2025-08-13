【期間限定】Meitu投稿キャンペーン開催中！ ˖ ࣪⊹写真を投稿して、豪華賞品を当てよう(ハート)

8月13日（水）～17日（日）限定


＼Amazonギフト券＆VIP年会員が当たる！／



Meitu が投稿キャンペーンを開催


期間中、新機能「逆光ヘアライト」を使用した写真をXに投稿すると、抽選で20名様にAmazonギフト券 or Meitu VIP年会員が当たるチャンス!!️



逆光ヘアライト機能の場所：


Meitu ホーム→「写真」を選択→AI加工→エフェクト→ヘアライト



新機能を試して、豪華プレゼントをゲットしよう



🌅 逆光ヘアライト

新機能登場 写真を撮ったあとから、まるで太陽光を浴びたような逆光エフェクトをプラス！髪にふわっと光が差し込むような仕上がりで、一瞬で映える写真に！


逆光ヘアライトを使って、エモい写真を投稿しちゃおう｡:*.




Meituは他にもオススメ機能がたくさん
💇‍♀️ ヘアカラー

新しい髪色に挑戦したいけど、失敗が怖い？
MeituのAIヘアカラーなら、キャラメルブラウン、サクラピンク、グレーブラウンなど、ワンタップで新しいスタイルに挑戦可能(ハート)
ブリーチやカラーをしなくても、自分にぴったりの色が見つかるよ！




💆‍♀️ ヘアストレート

写真を撮るたびに髪の毛が広がって気になる人に朗報🤭(ハート)
Meituのヘアストレート機能なら自然に毛先を整えて、サラサラでツヤのある髪に仕上がって、まるでトリートメント直後のような質感に(ハート)




ピクセルキャラ

SNSで話題沸騰中のピクセルキャラをあなたも簡単に作れる！
自撮りをアップロードするだけで、可愛いピクセルキャラを自動で作成してくれる！
アイコンやスタンプ、オリジナルステッカーとしても楽しめるよ🙈(ハート)




🖼️ シームレスコラージュ

複数の写真をおしゃれにまとめちゃおう(ハート)
シームレスコラージュなら自由な配置が可能で、余白や枠線に縛られず、雑誌の1ページのような上質な仕上がりに！旅行写真や日常写真を一気に格上げ！




🔤 フォント機能

素敵な写真に、ひと言の魔法を。
Meituなら、シンプルなフォントから手書き風までおしゃれなフォントがたくさん！
たった数文字加えるだけで、写真の世界観やストーリー性がぐっとアップ！
あなたらしいセンスで、更に素敵な1枚に仕上げよう🪄




キャンペーン情報


開催期間：


2025年8月13日（水）～2025年8月17日（日）



参加方法：


１. 【X】にて、Meituの「逆光ヘアライト」使用した写真を投稿


２. 写真は、昼間に撮影されたものをご使用ください。


３. 指定ハッシュタグを追加：#Meitu #Meituの逆光



逆光ヘアライト機能の場所：


Meitu ホーム→「写真」を選択→AI加工→エフェクト→ヘアライト



抽選賞品（合計20名様）：


Amazonギフト券（5,000円分）×10名様


Meitu VIP 年会員 ×10名様





今回のMeituキャンペーンでは、最新の人気加工機能を気軽に体験できるだけでなく、


Amazonギフト券やVIP年会員が当たるチャンス！この機会に「逆光ヘアライト」を使用した写真を投稿して、プレゼントをゲットしよう！



公式X（旧Twitter）： https://x.com/meitu_jp


公式Instagram： https://www.instagram.com/meitu.jp