リアル開催 | 超実践AI×マーケティング勉強会（LeanGo×Senjin Holdings）

株式会社LeanGoリアル開催 | 超実践AI×マーケティング勉強会（LeanGo×Senjin Holdings）

株式会社LeanGo（本社：東京都目黒区、代表取締役：平井 翔吏、以下「弊社」）は、マーケティング勉強会シリーズの一環として、Senjin Holdings 加藤氏をお迎えし、**「AI×マーケティングの最前線」**をテーマにした無料オフライン勉強会を開催いたします。

本勉強会では、AI技術をマーケティング施策へどう落とし込み、どのように成果へと繋げているのか。

事業創造の第一線で活躍されている加藤氏の“実践ベースの視点”から、リアルな知見をご紹介いただきます。

イベント概要

イベント名：Senjin Holdingsがガチで教えるAI×マーケティングの最先端

日程：2025年8月20日（水）※途中参加も可能！

会費：無料

会場：株式会社ピアラ本社 （東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー13F）

申込ページ：https://leango.co.jp/ad-future/b5tag0/

勉強会のアジェンダ

※途中参加も可能！



勉強会(1H)

交流会(15min)

休憩

勉強会(1H)

交流会(45min)

登壇者

加藤 修慈

株式会社senjinholdings 取締役

東京大学在学中にSenjin Holdingsにて0から広告事業を立ち上げ、2年で売り上げ売上規模数十億へ導く。2024年からAI特化の広告代理店へと舵を切り、非エンジニアながらAIを駆使しクリエティブ作成、入稿作業、レポーティングなどを完全自動化。 AI×マーケの第一人者として100以上の企業の経営支援を行い、2025年には3日と50万円で自社専用SaaSを作れる「自力でSaaS作るくん」をリリース。





平井 翔吏

株式会社LeanGo CEO

株式会社リクルートホールディングスに新卒入社し、ゼクシィのUXデザインを担当。累計250件以上の施策を実施しCVR改善を140%達成、新規機能の開発などを行った。株式会社LeanGoを設立し、マーケティングサクセスツール DEJAMを着想しプロダクトオーナーとして活動。また、コンサルタントとして具体性のある事業戦略の立案から、施策の実行・ディレクションまでを実施している。

LeanGoについて

LeanGoについて

「認知と獲得、困ったらLeanGo。」

LeanGoはプロモーションとダイレクトマーケティングに強いマーケティングファームです。

マーケティングROIを最大化するために、戦略検討と実行支援を行います。

また、DEJAM(マーケティングサクセスツール)の開発・提供もしています。

＜会社概要＞

社名：株式会社LeanGo（読み：リーンゴー）

代表者：代表取締役 平井 翔吏

事業：新規事業の開発・制作プロモーション支援、集客・コンバージョン最大化に向けた実務支援

設立：2020年4月1日

所在地：東京都目黒区八雲3-22-11

弊社公式サイト：https://leango.co.jp/

DEJAM公式サイト：https://leango.co.jp/dejam/

