リアル開催 | 超実践AI×マーケティング勉強会（LeanGo×Senjin Holdings）
株式会社LeanGo（本社：東京都目黒区、代表取締役：平井 翔吏、以下「弊社」）は、マーケティング勉強会シリーズの一環として、Senjin Holdings 加藤氏をお迎えし、**「AI×マーケティングの最前線」**をテーマにした無料オフライン勉強会を開催いたします。
本勉強会では、AI技術をマーケティング施策へどう落とし込み、どのように成果へと繋げているのか。
事業創造の第一線で活躍されている加藤氏の“実践ベースの視点”から、リアルな知見をご紹介いただきます。
イベント概要
イベント名：Senjin Holdingsがガチで教えるAI×マーケティングの最先端
日程：2025年8月20日（水）※途中参加も可能！
会費：無料
会場：株式会社ピアラ本社 （東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー13F）
申込ページ：https://leango.co.jp/ad-future/b5tag0/
勉強会のアジェンダ
※途中参加も可能！
勉強会(1H)
交流会(15min)
休憩
勉強会(1H)
交流会(45min)
登壇者
加藤 修慈
株式会社senjinholdings 取締役
東京大学在学中にSenjin Holdingsにて0から広告事業を立ち上げ、2年で売り上げ売上規模数十億へ導く。2024年からAI特化の広告代理店へと舵を切り、非エンジニアながらAIを駆使しクリエティブ作成、入稿作業、レポーティングなどを完全自動化。 AI×マーケの第一人者として100以上の企業の経営支援を行い、2025年には3日と50万円で自社専用SaaSを作れる「自力でSaaS作るくん」をリリース。
平井 翔吏
株式会社LeanGo CEO
株式会社リクルートホールディングスに新卒入社し、ゼクシィのUXデザインを担当。累計250件以上の施策を実施しCVR改善を140%達成、新規機能の開発などを行った。株式会社LeanGoを設立し、マーケティングサクセスツール DEJAMを着想しプロダクトオーナーとして活動。また、コンサルタントとして具体性のある事業戦略の立案から、施策の実行・ディレクションまでを実施している。
・LeanGoについて
LeanGoについて
「認知と獲得、困ったらLeanGo。」
LeanGoはプロモーションとダイレクトマーケティングに強いマーケティングファームです。
マーケティングROIを最大化するために、戦略検討と実行支援を行います。
また、DEJAM(マーケティングサクセスツール)の開発・提供もしています。
＜会社概要＞
社名：株式会社LeanGo（読み：リーンゴー）
代表者：代表取締役 平井 翔吏
事業：新規事業の開発・制作プロモーション支援、集客・コンバージョン最大化に向けた実務支援
設立：2020年4月1日
所在地：東京都目黒区八雲3-22-11
弊社公式サイト：https://leango.co.jp/
DEJAM公式サイト：https://leango.co.jp/dejam/
・マーケティングサクセスツール DEJAMについて
マーケティングサクセスツール DEJAMについて
DEJAMは「マーケティングサクセスツール DEJAM」です。
Webサイトの改善案を獲得し、ノーコードで反映可能です。
DEJAMに関するお問い合わせ：https://leango.co.jp/dejam/
■機能一覧(抜粋)
・サイトの性能診断/AI提案
・LP制作
・ヒートマップ分析
・ポップアップ/ Web接客
・ABテスト
・競合の自動分析
■特徴
業種・業態を問わず数多くの企業でご利用いただいています。
事業会社での導入実績はもちろんのこと、広告代理店やコンサルティング会社では売上向上の手段として導入が進んでおります。
・オフィシャルパートナー制度について
オフィシャルパートナー制度について
DEJAMは広告代理店での導入を支援しています。LPOのノウハウやツールを取り入れることで、新規受注率や既存売上の向上に効果的です。DEJAMでは手厚い独自研修カリキュラムをご用意しています。
お問い合わせ先：https://leango.co.jp/dejam/partner/
■研修について
「DEJAM」のオフィシャルパートナー企業様には定期的に研修を開催しております。
研修内容としては以下を想定しております。
・「DEJAM」の活用方法
・「DEJAM」を用いた新規クライアントの開拓方法
・「DEJAM」を用いた既存クライアントのグロース方法
・「DEJAM」を用いたパッケージ商材の開発
※研修内容はご希望に応じて随時アップデート予定です。
・採用について
LeanGoで以下の採用を募集しております。
・採用サイト
https://leango.co.jp/recruit/
・社員紹介
https://leango.co.jp/team/