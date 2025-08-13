WEMADE、Web3 MMORPG「ROM: Golden Age」正式サービスを開始！

株式会社Weｍade Japan

・CROMトークン、CRYSTALトークンを有機的に連携した独自のトークノミクスを構築

・8/14(木)に生配信を行い、「ROM: Golden Age」の初期成果などを発表予定

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役 Park, Kwan Ho 以下、WEMADE)のブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」にオンボーディングした、RedLab Games（代表取締役 Shin, HyungGeun）のWeb3 MMORPG「ROM: Golden Age」（PC（Windows）/iOS/Android）が、8/12(火)にグローバル170カ国（韓国、中国、シンガポールなどを除く）向けに正式サービスを開始した。

「ROM: Golden Age」は、RedLab Gamesの代表作「ROM: Remember of Majesty」にブロックチェーン技術を融合したMMORPGだ。ユーザーはGoogle Play、Apple App Store、公式サイトからスマホアプリまたはPC専用（Windows）クライアントをダウンロードしてゲームを楽しむことができる。

RedLab Gamesは、リリース前から「友達招待イベント」や「AMA(Ask Me Anything)」、「CRYSTALトークンアーリーアクセスイベント」などを実施し、事前登録者数が500万人を突破するなど、ユーザーから大きな注目を浴びた。

「ROM: Golden Age」は、WEMIX PLAYの過去ヒットタイトルの分析結果を基に、「CROMトークン」と「CRYSTALトークン」を有機的に連携させた独自のトークノミクスを構築した。また、ゲームトークンCROMトークンをWEMIX3.0メインネットで活用されるステーブルコイン「USDC.e」に交換できる「Swap Pool」や、CROMトークンを預けることでCRYSTALトークンを報酬として獲得できる「Staking」システムなどを導入し、さらに進化したWeb3ゲーム体験を提供する。

WEMADEは、8/14(木)に「ROM: Golden Age」正式リリースしてから初めて生放送を行う。WEMIX PLAYのセンター長ソ・ウォンイル氏、RedLab Gamesの代表シン・ヒョングン氏などが出演し、「ROM: Golden Age」の初期成果やトークンの現況、リリース記念イベントなどについて発表する予定だ。

「ROM: Golden Age」に関するさらに詳しい情報は公式サイトにて確認できる。

・WEMIX PLAYホームページ: https://wemixplay.com/

・ROM: Golden Age公式サイト: https://romgoldenage.com/ja

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役 Park, Kwan Ho

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com