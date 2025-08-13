やまなしユニバーサルフェス2025を開催します！

山梨県

山梨県（知事：長崎 幸太郎）では、障害のある方の社会参加の促進と共生社会の実現を目的として、誰もが共に楽しめる交流イベント「やまなしユニバーサルフェス2025」を開催します。障害のある方とない方が共演するファッションショーを中心に、ダンスパフォーマンスや手話言語の啓発イベントといったプログラムを一体的に実施します。ファッションショーについては、今年で４回目の開催となります。

○日時 令和7年8月30日（土）13:00~15:00

○場所 イオンモール甲府昭和1階さくら広場

（山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1)

○テーマ 「わたしの色、あなたの色」

○観覧料 無料

■第１部 「個性を彩るファッションショー」

県内在住の障害のある方15名（一般公募により決定）がモデルとして出演し、ウォーキングレッスンの成果を披露。ゲストモデルやイベントをサポートする学生と共にランウェイを歩きます。

【ゲストモデル（敬称略）】

前田 一翠

・世界で活躍するファッションモデル

・子どもたちの独創性を育てるため、日本各地でKIDS RUNWAYをプロデュース。

石澤 瑠璃子

・山梨大学医学部附属病院 医師

・Beauty Japan 2021 日本大会 総合グランプリ

■第２部 「心躍るダンスパフォーマンス」

学生が本イベントのために考案した振り付けをもとに、コラボパフォーマンスを実施します。

【出演団体】山梨大学ダンス部、あゆみキッズ、わくわくsmileサークル

■第３部 「手話言語の啓発イベント」

手話言語について楽しく学べるステージ企画を実施します。

１.お笑いコンビ「デフW」による「手話コント」

２.全国手話検定山梨県地域委員会による「手話検定ってな～に？」

３.山梨県聴覚障害者協会による「手話クイズ」

■チラシ

■昨年度開催の様子（やまなしユニバーサルフェス2024）