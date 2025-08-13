¡ØBECK¡Ù¤Î¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐ¤¬Â£¤ë¿·¤¿¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥ÉÊª¸ì¡ØTHE BAND¡Ê¥¶¡¦¥Ð¥ó¥É¡Ë¡Ù£²´¬È¯Çä¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬PV ²»¸»Êç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª¡¡Ìµ²»PV¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»³Ú¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡ª
¡¡·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡ØTHE BAND¡Ù¡¢Âè2´¬¤ò8·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡ØTHE BAND¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¬PV ²»¸»Êç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡ØTHE BAND¡Ù3´¬È¯Çä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÎÍÑ²»¸»¤òÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¾å¤Î¡ØTHE BAND¡Ù¤ÎÌµ²»PV¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ²»³Ú¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»³Ú¤òÉÕ¤±¤¿PV¤¬¡ØTHE BAND¡Ù¤Î¸ø¼°ÀëÅÁÍÑPV¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â!?
¢£Ìµ²»PV¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lmqIteDJpdo ]
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢£¾ÜºÙ¤È±þÊç¥Úー¥¸
https://gmaga.co/news/804.html
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ØTHE BAND¡Ù£²´¬½ñ±Æ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§THE BAND
Ãø¼Ô¡§¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐ
ºîÉÊURL¡§ ¡¡https://pocket.shonenmagazine.com/episode/2550912964975709214¡¡¡ÊÂè£±ÏÃÌµÎÁ¡Ë
Âè£²´¬¾ðÊó¡§ https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000416491
£²´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡§
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¿·ÌÚÍ§Ê¿¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Ë¤Ê¤ê²»³Ú¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¡¦¥Þ¥¿¥íー¤È¡¢»°Æü·î·Á¤ÎÊÑ¤Æ¤³¤Ê¥®¥¿ー¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥®¥¿ー¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
È¾·Ú²»ÉôÆ±ÌÁ¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿Í§Ê¿¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤È¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ú²»Éô¤Ø¤ÎÆþÉô¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÍ§Ê¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø±àº×¥é¥¤¥Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö»¦°Õ¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿´ã¡×¤Î¥É¥é¥Þー¡¢ÅÏ²ñ¹áÀ¡¡£¹áÀ¡¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¤³¤ï¤½ー¤Ê¤ª»Ð¤µ¤Þ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¡¢¥®¥¿ー¤È¤·¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿Í§Ê¿¤Ï¡Å¡Å¡ª¡©
¡ØTHE BAND¡Ù¤Ï¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª
¡ú¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐºîÉÊ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@7ninnoshake(https://x.com/7ninnoshake)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô¡¡03-5395-3458