外部CMOが企業の成長を加速する「CMOパッケージ」提供開始
マーケティング戦略の立案から実行支援までを外部の専門家が担う「CMOパッケージ」を提供開始しました。
SNSや広告運用の改善、KPI設計、営業部門との連携支援まで、企業のマーケティング活動を包括的にサポートします。企業規模や目的に応じて選べる3つの伴走型プランを展開し、成果創出に直結する支援を提供します。
プラン
■ライト参謀プラン
月額費用：200,000円（税込）～
対象：SNS・広告体制が未整備の企業
サービス内容：
月1回の戦略ミーティング（オンライン）
SNS／広告施策の改善アドバイス
KPI設計・数値レポート作成・簡易分析
稼働目安：月35時間程度
特徴：
マーケティング施策をゼロから整えたい企業に最適な、戦略導入型のエントリープラン。
■ スタンダード参謀プラン
月額費用：300,000円（税込）～
対象：広告やWeb集客を本格強化したい中小企業
サービス内容：
月2回の戦略ミーティング
SNS／広告運用の設計・ディレクション
LPやCRM施策の改善提案
月次レポート＋次月アクション提案
稼働目安：月50時間程度
特徴：
現場実行は社内、戦略と改善提案は外部が担う、成果創出に直結する中核プラン。
■ フル参謀プラン
月額費用：500,000円（税込）～
対象：CMO不在の企業、新規事業立ち上げ段階
サービス内容：
週次戦略ミーティング（または常時チャット対応）
SNS／広告／SEO／PRの統合設計と実行支援
MAツール・CRM導入支援
営業部門との連携、社内教育・体制構築支援
稼働目安：月70時間程度
特徴：
外部にCMOを置くことで、マーケティング全体の最適化と推進を実現するハイレベル伴走型プラン。
■ オプション（必要に応じて追加可）
出張同行・商談同行 …………… \30,000／回～
競合分析レポート作成 ………… \50,000～
SNS運用代行（実務部分）……… 別途BPO連携
追加稼働時間 …………………… \10,000／時間～
株式会社BOTANICOについて
デジタルマーケティングをベースにした分析・企画・デザイン・開発を得意とする会社です。
目指すKGI（目的）に合わせて、KPI（手段）の策定や、KGI実現に向けた デジタルマーケティングプランの考案、ネット広告の効果シュミレーションなどを行います。共に試行錯誤しながら成長していける、そんな関係性を クライアントと共に築くことを目標としています。
・代表取締役CEO：佐藤洋平
・執行役員：松江 舞子
・執行役員：長谷川文哉
・所在地：神奈川県横浜市
・コーポレートサイト：https://btnc.co.jp/