おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイクレ」で、「グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ」と本作に声優として参加の白上フブキ、さくらみこがコラボしたオリジナル限定プライズ登場！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）」において、タイトーが7月31日に発売したリズムゲーム「グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ」と同作に声優として参加している、大人気VTuberグループ「ホロライブ」所属の白上フブキ、さくらみこがコラボレーションした、タイクレ限定オリジナルプライズを8月28日（木）0:00より展開いたします。

Nintendo Switch(TM)専用ソフト「グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ」は、音楽に合わせてレール上を駆け抜ける爽快な操作感と、光や映像による圧倒的な没入感が魅力の、音楽と映像がシンクロするリズムゲーム「グルーヴコースター」シリーズの最新作です。シリーズ初となるストーリーモードを搭載し、音楽で楽しむスポーツ競技という新しい体験をお届けします。ストーリーモードでは、白上フブキが「フワッフ」役、さくらみこが「シャルシャ」役として声優出演しています。

この度、「グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ」の発売を記念し、白上フブキ・さくらみことのコラボレーションによるタイクレ限定プライズが登場します。

タイクレでしかゲットできないスペシャルなプライズをお見逃しなく！

hololive×GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS タイクレ限定プライズについて

タイクレ限定 hololive×GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS ヘッドフォン

音楽ゲームのプレイに最適な有線ヘッドフォンです。

白上フブキ・さくらみこのイメージカラーやモチーフに加え、「グルーヴコースター」ならではのヘッドフォンインベーダーのアイコンをデザイン。ここでしか手に入らない特別仕様です。

タイクレ限定 hololive×GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS 描き下ろし ゲーミングクッション

「白上フブキ×フワッフ」、「さくらみこ×シャルシャ」のコラボ描き下ろしイラストを使用したゲーミングクッション。

程よいサイズ感と心地よい抱き心地で、ゲームプレイ時の安定感をサポートします。

プライズ概要

- 限定プライズ名および展開種類

タイクレ限定 hololive×GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS ヘッドフォン（全2種）

タイクレ限定 hololive×GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS 描き下ろし ゲーミングクッション（全2種）

- 登場日時：2025年8月28日（木）0:00～

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※本プライズは後日配送景品となっておりますので、獲得されたプライズは2026年1月頃のお届けを予定しております。

「ホロライブ」とは

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube： https://www.youtube.com/@hololive/

グルーヴコースターについて

「グルーヴコースター」は2011年にスマートフォンアプリとして誕生したタイトーのリズムゲームシリーズです。「音楽ゲーム×ジェットコースター！」をコンセプトに曲に合わせて現れるジェットコースターのようなレールの上を、プレイヤーのキャラクターが進み、レール上にあるマーカーにタイミングをあわせて操作を行うことで演奏をするゲームです。曲のイメージに合わせて作りこまれた背景グラフィックの再現は多くのプレイヤーの皆様より高い評価をいただいています。誕生から今日に至るまで、アプリ版、アーケード版、Steam版、Nintendo Switch版とさまざまなプラットフォームで展開し、シリーズ累計ダウンロード数は全世界で700万※を超えました。2019年11月より発売中のNintendo Switch版「グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!」から約6年ぶりの新作となる「グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ」は、進化したリズムゲームに加え、シリーズ初のストーリーモードを搭載し、音楽で楽しむスポーツ競技としての「グルーヴコースター」も体験できます。※2025年1月9日時点、「グルーヴコースター」 シリーズ（アプリ版、Steam版、Nintendo Switch版）の全世界における累計ダウンロード数。

グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズHP：https://groovecoaster.com/fp/index.html

「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」について

2018年2月にサービスを開始。登録者数は450万人を突破した、オンラインクレーンゲームサービスです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得し、獲得した景品はお手元に宅配便でお届けされます。タイクレならではの約5,000種の圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、iOS版、Android版、Yahoo!ゲーム版、モバゲー版にてお楽しみいただけます。

タイクレ（Webブラウザ版）：https://www.taito-olcg.com/web/top/

【権利表記】(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂株式会社の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。