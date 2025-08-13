DXCがNortheast Groceryのデジタル・トランスフォーメーションを支援、4,000万ドルのコスト削減を実現

DXCがNortheast Groceryの複雑さを簡素化し、イノベーションのロードマップを加速化

バージニア州アッシュバーン, 2025年8月13日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダー、DXC Technology（NYSE：DXC）は本日、Market 32、Price Chopper、Tops Friendly Markets（Tops）の親会社であるNortheast Grocery, Inc.（Northeast Grocery）のデジタル・トランスフォーメーションを支援する上で戦略的な役割を担うことを発表しました。このコラボレーションを通じて、DXCはNortheast GroceryのITインフラストラクチャの近代化を主導し、5年間で4,000万ドル以上の節約を実現し、将来のイノベーションの基盤を築きました。

DXCは2008年以来、さまざまな節目でTopsの成長と進化をサポートしてきました。これには、約300店舗を運営する米国北東部の2大食料品店であるMarket 32とPrice Chopper、Topsの2021年の合併が含まれます。Northeast Groceryは、ITインフラストラクチャの統合を通じて業務の効率化を目指し、この重要な変革を主導する企業としてDXCを選択しました。DXCは、業務の最適化、複雑さの簡素化、生成AIの活用を含むイノベーションのロードマップの加速を支援します。

「合併の一環として、メインフレーム・インフラストラクチャを統合し、生産性の向上と相乗効果の促進を実現する必要がありました」と、Northeast GroceryのEVP兼CIOであるScott Kessler氏は述べています。「移行期間中、DXCは、顧客が期待する優れたサービスを継続的に提供できるよう当社を支援し、AIやその他の次世代テクノロジーに取り組む将来への準備を手伝ってしてくれました。」

DXCは、Northeast Groceryに包括的なサポートを提供して業務を最適化し、IT投資を最大限に活用できるようにしています。これには、最近ではメインフレーム・システムをzLinux環境に更新してコンピューティング能力を向上させることが含まれています。これらの近代化の取り組みにより、Northeast Groceryは成長、革新、顧客体験に重点を置くことができ、将来の成長への道を切り拓くことができます。DXCは、食料品店のソフトウェア・エンジニアリングとIT運用マネージド・サービス、および社内デバイス管理と業務全体にわたる職場のコラボレーションもサポートしています。

「DXCでは、お客様がテクノロジー投資の価値を最大限に高め、将来に向けた構築を行えるよう支援することに注力しています」と、DXCのグローバル・インフラストラクチャ・サービス担当プレジデント、Chris Drumgoole氏は述べています。「Northeast GroceryのITインフラストラクチャを近代化することで、大幅なコスト削減と運用効率の向上を実現し、店舗、顧客体験、将来のイノベーションへの再投資を可能にしました。私たちは今後も協力を続け、AIを統合し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させていくことを楽しみにしています。」

DXCとNortheast Groceryのパートナーシップの詳細については、こちらをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

Northeast Groceryについて

ニューヨーク州スケネクタディに本社を置くNortheast Grocery, Inc.（Northeast Grocery）は、Market 32、Price Chopper、Tops Friendly Marketsの親会社です。これらの企業は、ニューヨーク、マサチューセッツ、バーモント、コネチカット、ペンシルベニア、ニューハンプシャーの各州で合計300近くのスーパーマーケットを運営し、30,000人を超える従業員を擁しています。Northeast Groceryは、Progressive Grocerの2025年北米トップの食品および消耗品小売業者リストであるThe PG 100で46位にランクされています。Market 32、Price Chopper、Topsは、合わせて150年を超える業界リーダーとして、革新的な食品マーチャンダイジングと優れた顧客サービスという長年の伝統を共有し、環境廃棄物とエネルギー消費を削減しながら、事業を展開するコミュニティを養うために、持続可能な方法で調達された高品質の製品を提供することに注力しています。詳細については、www.pricechopper.comおよびwww.topsmarkets.comをご覧ください。

ビデオ - https://mma.prnasia.com/media2/2748031/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Powers_Northeast_Grocery_s_Digi.mp4

（日本語リリース：クライアント提供）

