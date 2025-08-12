IGG、世界最大級のゲームの祭典「ChinaJoy2025」に出展！来場者全員プレゼントと韓国コスプレイヤーで会場を魅了！

IGG

全世界でモバイルゲームを展開するIGG（本社：シンガポール、香港証券取引所上場)は、2025年8月1日（金）から4日（月）にかけて中国・上海で開催された世界最大級のゲーム展示会「2025 ChinaJoy」にブースを出展いたしました。「GAMERS AT HEART」をテーマに掲げた今回の出展は、韓国の人気コスプレイヤーの登場、豪華な来場者特典、人気タイトルの世界観を再現した没入感のある展示エリアなどが多くの来場者の注目を集め、大盛況となりました。

■ 韓国の人気コスプレイヤーが登場！『ロードモバイル』の世界から飛び出したキャラクターに歓声

今回のIGGブースでは、韓国で絶大な人気を誇るコスプレイヤーのYasal氏、Nari氏、Liv氏の3名が登場しました。特にLiv氏は、当社の人気タイトル『ロードモバイル』のキャラクター「ラッキーバニー」の姿で登場し、来場者との記念撮影や交流を楽しみました。 また、会場には多彩なキャラクターに扮したコスプレイヤーやショーガールも集結。中には来場者から「人気女優にそっくり」と話題になるショーガールもおり、ブースは常に撮影の人だかりで賑わいました。

■ ゲームの世界観を完全再現！圧巻の「大帝王座」や新作体験エリア

ブースの展示エリアでは、IGGの人気タイトルの世界観を忠実に再現しました。

『ロードモバイル』エリア: ゲーム内の至高の権力を象徴する「大帝王座」を設置。来場者が実際に座って記念撮影できる体験コーナーは、終日長蛇の列となりました。

『タイムプリンセス』エリア: 王冠と物語の本をモチーフにした優雅なデザインで、特に女性の来場者から多くの支持を集めました。

新作ゲーム体験エリア: 『フェイトウォー』『ヴァイキングライズ』『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』『Tycoon Master』といった最新タイトルを自由にプレイできるコーナーを設け、多くのゲームファンに楽しんでいただきました。

■ 「入場料以上の価値」と話題！来場者全員に豪華プレゼントを配布

IGGブースでは、ご来場いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、豪華なプレゼント企画を実施いたしました。その結果、来場者の皆様から「最も満足度の高い展示ブース」として高い評価をいただくことができました。

・来場者全員プレゼント: IGG特製のバックパックをもれなく全員に配布。

・豪華抽選会: 集印ラリーを達成した方には、巨大ガチャマシンでの抽選権をプレゼント。コラボ仕様のゲーミングチェアやAIロボット、各種ゲーミングデバイスなど、豪華景品が多数用意され、多くの方が「当たり」を手にしました。

参加者全員に限定グッズとゲーム内ダイヤモンドをプレゼントし、ファンから「入場料以上の価値がある」と喜びの声が上がりました！

■ マジックショーからAIロボットまで、多彩なエンターテイメント

ステージでは、上海国際マジック祭の常連であるマジシャンLaurn氏が、新作『フェイトウォー』の世界観と融合した特別なマジックを披露。また、最新のヒューマノイドロボットも登場し、来場者と交流するなど、ゲーム以外のエンターテイメントも充実させ、会場を大いに盛り上げました。

今後も世界各地のゲームイベントへ積極的に参加し、プレイヤーの皆様に最高のゲーム体験をお届けしてまいります。今後のイベント情報にご期待ください。

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。