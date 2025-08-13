経営に悩みを抱えている、すべての社長に送ります。建築業界の未来が、もっと明るく、豊かになるようにという願いが込められた一冊『お金も時間も残る 報われる工務店・リフォーム経営学』8月13日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『お金も時間も残る 報われる工務店・リフォーム経営学』を2025年8月13日に発売いたします。
本書は、広告費をかけても成果が出ない、集客できても利益が残らない……など、日々の現場で葛藤する経営者に向けた、「道しるべ」となる一冊。
著者がすべて現場で実際に試し、成果をあげてきた経営手法のみを厳選して紹介しています。
“質の高い会社に自然とお客様が集まる”
そんな願いを込めて、現場で踏ん張るすべての方にこの本をお届けします。
20年先も勝ち残る！
“濃いお客”に選ばれ続ける実践経営学
人口減少、未婚化、建材高騰、広告の変化……。
いま、建築業界はかつてないほど厳しい状況にあります。
本書は、年商1億・3億・5億円の壁に悩む工務店・リフォーム会社の社長に向けて、
“令和の不況でも勝ち残るための実践知”を詰め込んだ【机上の空論ゼロ！ 現場で磨かれた経営バイブル】です。
著者は、コンサルタントとして数多くの会社を支援しながら、自らもリフォーム会社を立ち上げ、現場で数々の施策を実行。
その実体験から導き出された「成果が出る社長の思考回路」「粗利を残す広告戦略」「値下げせず選ばれる仕組み化」「地元に愛される繁盛店の作り方」など、再現性ある方法だけを惜しみなく公開しています。
“頑張っても報われない時代”に、本当に報われる経営とは？
「これからの工務店・リフォーム経営の必読書」として、あなたの経営を次のステージへ導きます。
目次
第1章 令和時代に勝ち残る社長の条件
第2章 20年先も勝ち残る！ 小さな会社の経営戦略
第3章 利益が自然と残る！ 集客のしくみ化マニュアル
第4章 「選ばれ続ける会社」はこうつくる！ 地元に愛され、利益も残る繁盛店の戦略
第5章 集客のその先へ 売上が伸び悩む本当の理由と乗り越え方
【著者プロフィール】
渡辺 寛士（わたなべ ひろし）
わたサポ株式会社 代表取締役。
銀行とリフォーム会社での勤務を経て、「質の高い会社にお客様が自然に集まる世界をつくる」というミッションを掲げてコンサルタントとして独立。
4年かけて開発した経営ノウハウを伝える「No.1メソッド実践講座」は、リピート参加や紹介が多い人気講座となっている。
担当したコンサルティングの1年継続率は95％超。理論の正しさを証明するため、2024年からは自らもリフォーム会社を立ち上げて運営。
机上の空論を排し、実践と成果に基づく支援スタイルが、特に職人出身の社長が率いる年商5億円以下の工務店・リフォーム会社から圧倒的な支持を得ている。
【書籍概要】
書名：お金も時間も残る 報われる工務店・リフォーム経営学
著者：渡辺寛士
発売日：2025年8月13日
価格：1980円（税込）
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36201-9
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
