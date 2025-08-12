アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、「後藤ひとり」「伊地知虹夏」「山田リョウ」「喜多郁代」の「ねんどろいどぷらす らばーますこっと」が登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいどぷらす ぼっち・ざ・ろっく！ らばーますこっと』の「後藤ひとり」「伊地知虹夏」「山田リョウ」「喜多郁代」を、現在それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●ねんどろいどぷらす ぼっち・ざ・ろっく！ 後藤ひとり らばーますこっと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190105&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●ねんどろいどぷらす ぼっち・ざ・ろっく！ 伊地知虹夏 らばーますこっと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190106&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●ねんどろいどぷらす ぼっち・ざ・ろっく！ 山田リョウ らばーますこっと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190107&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●ねんどろいどぷらす ぼっち・ざ・ろっく！ 喜多郁代 らばーますこっと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190108&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいどぷらす ぼっち・ざ・ろっく！ らばーますこっと
【製品情報】
□参考価格：各1,400円(税込)
□発売日：2025年11月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】約80mm
【素材】PVC
原型制作：ねんどろん
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、「ねんどろいどぷらす らばーますこっと」が登場！ねんどろいどの可愛さそのままに、よりお手頃価格になったちっちゃかわいいデフォルメラバーマスコットです。フィギュアより手軽に扱えるので、お家に飾ってもよし！お外に持ち出してもよし！様々な場面でお気軽にお楽しみいただけるアイテムになっています。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『ぼっち・ざ・ろっく！』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26983&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
【店舗情報】
