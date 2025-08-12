Dr.STONE バトルクラフト　期間限定イベント「新世界初の保安官！上井陽の射撃披露！」開催！

写真拡大

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、AppStore/GooglePlayで配信中の『Dr.STONE バトルクラフト』にて新イベントを開催したことをお知らせいたします。



期間限定イベント「新世界初の保安官！上井陽の射撃披露！」開催！




■イベント開催期間


8月12日(火)14:00 ~ 8月26日(火)13:59


■イベント内容


イベント専用ステージをクリアすることで入手可能の、専用イベントアイテム「タングステン」を集め、専用の交換所で交換することでSSR確定チケットやイベント限定の称号などを入手できます。


さらに、ボーナスキャラでステージをクリアすると、各キャラクターのスキルレベルに応じて「タングステン」を追加で獲得できます。




※対象のボーナスキャラ


・[SSR][新世界初の保安官]上井陽


・[SSR][欲しい＝正義だ！]七海龍水


・[SSR][科学？のお化粧]コハク


・[SSR][数千年越しの科学土産]石神百夜


・[SSR][猛獣との遭遇]獅子王司



本イベントの交換所で入手できる報酬の一部を紹介します。


1,950個報酬「小刀と盾」


1,950個報酬「ライオンの服&槍」


1,950個報酬「トンファー&手錠」


1,950個報酬「キャプテンハット&ドラゴ」


1,950個報酬「宇宙服＆ヘルメット」


4,200個報酬「SR以上確定チケット」


12,000個報酬「称号「新世界初の保安官！上井陽の射撃披露！」」


19,500個報酬「SSR確定チケット」



■交換所開催期間


8月12日(火)14:00 ~ 9月2日(火)13:59




■製品概要


タイトル名　　　：Dr.STONE バトルクラフト


リリース日　　　：2021年9月1日


ジャンル　　　　：ストラテジー


プラットフォーム：App Store / Google Play


配信国　　　　　：日本


本体価格　　　　：無料(アイテム課金)



■ストアのURL


AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973


Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc



■ポッピンゲームズジャパン株式会社について


東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。


代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。


本社：東京都港区新橋3-11-8　オーイズミ新橋第2ビル　802号室


代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎


会社ＨＰ：https://poppin-games.com/


※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。


※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。


※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。