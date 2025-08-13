こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
容器文化ミュージアム（東京都品川区）2025年8月7日（木）・8日（金）に、夏休みイベントを開催しました
-親子で楽しめる、身近な容器を使った工作体験やSDGsを学べるワークショップを実施-
東洋製罐グループが運営する容器文化ミュージアム（住所：東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング1階）は、2025年8月7日（木）・8日（金）の2日間、小学生向けの夏休みイベントを開催しました。本イベントは、私たちが日常的に使用している身近な容器の魅力を知っていただくことと、ごみになってしまう容器を通じて、サステナビリティの大切さについて考えるきっかけを提供することを目的としており、2012年の初開催から今年で11回目の開催となります。両日合わせて、212名の方にご来場いただきました。
■イベント当日の様子
・SDGsワークショップ
今年は、「容器循環の謎を解き明かそう！」というテーマで、持続可能な消費について楽しく学べるワークショップを実施しました。SDGsのさまざまな課題を知ってもらい、容器のリサイクルの重要性や環境に配慮した容器について親子で学んでいただきました。
・容器を使った工作体験
ガラスびんにスポンジを入れて作るスノードーム風の「ガラスびんドーム」、キャップにシールなどで装飾して作る「キャップでマグネット」などの工作を実施しました。自身で好きなデザインを考えて作られた作品は、どれも個性やこだわりが光っていました。
・段ボールを使った被り物「アイスモンスター」、フォトスポット
アイスクリームをテーマにした涼しげなデザインの被り物（段ボール）と、それにぴったりのフォトスポットを用意しました。アイスのコーンを模したパネルの前で、皆さんアイスクリームになりきって楽しく写真撮影をされていました。また、オリジナルの「ミニモンスター」を作ることができる工作コーナーも人気でした。
・キャップアート
多くの来場者の方にご協力いただき、PETボトルキャップを使ったモザイクアートを作り上げました。今年のデザインは、「スイカ割り」。2,500個ものキャップを使った大作が完成しました。
・ミュージアムクイズラリー
容器における工夫やリサイクルについて、容器文化ミュージアムの展示内容から回答できるクイズを出題しました。正解者の方には、景品としてクリアファイルを進呈！
■ご来場いただいた方からの本イベントへのご感想
・容器を使った工作体験がとても楽しかったです！スタッフの方も親切にご対応いただき助かりました。
・クイズラリーや輪投げ、工作などもあり半日楽しめました。容器文化ミュージアムの常設展示も含めて、どのコーナーも楽しかったです。
・SDGsワークショップで、普段あまり知ることのない容器メーカーならではの環境課題に対する取り組みを学ぶことができました。
容器文化ミュージアムについて
容器文化ミュージアムは、容器包装の中に隠れているさまざまな秘密を「ひらく」施設です。容器包装が生み出した文化情報を発信し、地域住民をはじめとする広く一般の人々に、容器に理解と親しみを持っていただくことを目的とした施設で、文明の誕生と容器の関わりから、最新の容器包装まで、その歴史や技術、工夫を展示しています。
https://package-museum.jp/
東洋製罐グループについて
東洋製罐グループは、金属・プラスチック・紙・ガラス等、それぞれの素材が持つ特性を活かしたさまざまな容器をグローバルに提供する総合包装容器メーカーです。包装容器事業のほか、エンジニアリング・充填・物流事業、鋼板関連事業、機能材料関連事業、不動産関連事業の5つの事業を有しています。
当社グループは、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆さまに提供する価値が最大化するよう、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を2021年5月に策定しました。当社グループの目指す姿・ありたい姿を「世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ『くらしのプラットフォーム』」と位置づけ、「多様性が受け入れられ、一人ひとりがより自分らしく生活できる社会の実現」「地球環境に負荷を与えずに、人々の幸せなくらしがずっと未来へ受け継がれる社会の実現」を目指し、事業活動を推進していきます。
1917年に創立し、国内44社（東洋製罐グループホールディングス含む）、海外50社のグループ会社を擁し、約19,000人の従業員が働いています。2025年3月期の連結売上高は9,225億円です。
https://www.tskg-hd.com/
本件に関するお問合わせ先
■お問い合わせ先
東洋製罐グループホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 コーポレートコミュニケーショングループ 中野利・高荷・高田・柿本
TEL：03-4514-2026 Mail：tskg_contact@tskg-hd.com
東洋製罐グループが運営する容器文化ミュージアム（住所：東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング1階）は、2025年8月7日（木）・8日（金）の2日間、小学生向けの夏休みイベントを開催しました。本イベントは、私たちが日常的に使用している身近な容器の魅力を知っていただくことと、ごみになってしまう容器を通じて、サステナビリティの大切さについて考えるきっかけを提供することを目的としており、2012年の初開催から今年で11回目の開催となります。両日合わせて、212名の方にご来場いただきました。
■イベント当日の様子
・SDGsワークショップ
今年は、「容器循環の謎を解き明かそう！」というテーマで、持続可能な消費について楽しく学べるワークショップを実施しました。SDGsのさまざまな課題を知ってもらい、容器のリサイクルの重要性や環境に配慮した容器について親子で学んでいただきました。
・容器を使った工作体験
ガラスびんにスポンジを入れて作るスノードーム風の「ガラスびんドーム」、キャップにシールなどで装飾して作る「キャップでマグネット」などの工作を実施しました。自身で好きなデザインを考えて作られた作品は、どれも個性やこだわりが光っていました。
・段ボールを使った被り物「アイスモンスター」、フォトスポット
アイスクリームをテーマにした涼しげなデザインの被り物（段ボール）と、それにぴったりのフォトスポットを用意しました。アイスのコーンを模したパネルの前で、皆さんアイスクリームになりきって楽しく写真撮影をされていました。また、オリジナルの「ミニモンスター」を作ることができる工作コーナーも人気でした。
・キャップアート
多くの来場者の方にご協力いただき、PETボトルキャップを使ったモザイクアートを作り上げました。今年のデザインは、「スイカ割り」。2,500個ものキャップを使った大作が完成しました。
・ミュージアムクイズラリー
容器における工夫やリサイクルについて、容器文化ミュージアムの展示内容から回答できるクイズを出題しました。正解者の方には、景品としてクリアファイルを進呈！
■ご来場いただいた方からの本イベントへのご感想
・容器を使った工作体験がとても楽しかったです！スタッフの方も親切にご対応いただき助かりました。
・クイズラリーや輪投げ、工作などもあり半日楽しめました。容器文化ミュージアムの常設展示も含めて、どのコーナーも楽しかったです。
・SDGsワークショップで、普段あまり知ることのない容器メーカーならではの環境課題に対する取り組みを学ぶことができました。
容器文化ミュージアムについて
容器文化ミュージアムは、容器包装の中に隠れているさまざまな秘密を「ひらく」施設です。容器包装が生み出した文化情報を発信し、地域住民をはじめとする広く一般の人々に、容器に理解と親しみを持っていただくことを目的とした施設で、文明の誕生と容器の関わりから、最新の容器包装まで、その歴史や技術、工夫を展示しています。
https://package-museum.jp/
東洋製罐グループについて
東洋製罐グループは、金属・プラスチック・紙・ガラス等、それぞれの素材が持つ特性を活かしたさまざまな容器をグローバルに提供する総合包装容器メーカーです。包装容器事業のほか、エンジニアリング・充填・物流事業、鋼板関連事業、機能材料関連事業、不動産関連事業の5つの事業を有しています。
当社グループは、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆さまに提供する価値が最大化するよう、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を2021年5月に策定しました。当社グループの目指す姿・ありたい姿を「世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ『くらしのプラットフォーム』」と位置づけ、「多様性が受け入れられ、一人ひとりがより自分らしく生活できる社会の実現」「地球環境に負荷を与えずに、人々の幸せなくらしがずっと未来へ受け継がれる社会の実現」を目指し、事業活動を推進していきます。
1917年に創立し、国内44社（東洋製罐グループホールディングス含む）、海外50社のグループ会社を擁し、約19,000人の従業員が働いています。2025年3月期の連結売上高は9,225億円です。
https://www.tskg-hd.com/
本件に関するお問合わせ先
■お問い合わせ先
東洋製罐グループホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 コーポレートコミュニケーショングループ 中野利・高荷・高田・柿本
TEL：03-4514-2026 Mail：tskg_contact@tskg-hd.com