住宅用不動産購入者仲介手数料に関する集団訴訟 - 集団訴訟和解案および付随的救済措置の通知および除外申請期限

オンタリオ州ロンドン, 2025年8月12日 /PRNewswire/ -- 2010年3月11日以降、複数の不動産情報サービスを通じて住宅用不動産を売却しましたか？

RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc.（「RE/MAX」）との間で集団訴訟の和解が成立しました。この和解は、2010年3月11日から2025年7月31日までの期間に、被告の不動産協会または協会が所有・運営する複数の不動産情報サービスを通じて住宅用不動産を売却したすべての人々（「集団」）を対象としています。集団には、カナダ国外に居住または住所を有する者も含まれます。また、カナダに居住または住所を有する者も含まれます。

集団訴訟に参加せず、和解の条件や今後の結果に拘束されないためには、2025年9月22日までに除外申請書を提出する必要があります（フォームの入手方法については下記をご参照ください）。これは、訴訟から除外されるための唯一の機会です。この期限までに除外手続きを行わない場合、残りの被告に対する集団訴訟の和解条件、判決、またはその他の結果に拘束されます。

和解条件では、RE/MAXは以下のことを義務付けられています。(1) 780万ドルを支払うこと、(2) 和解に至らなかった被告に対する集団訴訟の継続的な起訴に協力すること、および (3) 今後、業務上の変更を数多く実施すること。これには、フランチャイズ加盟者およびその関連ブローカー、営業担当者、代理店に対して、不動産協会または協会（被告）への加入または会員資格の取得を義務付ける慣行、および本訴訟で損害賠償請求の原因となったとされる規則の遵守を義務付ける慣行を廃止することが含まれます。

この和解は、RE/MAXの責任、不正行為、過失を認めるものではありません。RE/MAXは、不正行為に関与した事実や責任を否定し、訴訟における主張に同意していません。

この和解は、連邦裁判所の承認を条件としています。和解の承認公聴会は2025年10月6日に予定されています。その審理において、裁判所は、集団訴訟代理人の報酬（和解基金の30％に相当する234万カナダドル）および税金、集団訴訟代理人が訴訟で負担した費用の補償および税金、原告への謝礼金、および集団訴訟資金提供者への支払いを承認する動議も検討します。

請求された救済措置のいずれかにコメントまたは異議を申し立てる場合は、2025年9月22日までに提出する必要があります。

本集団訴訟に関する重要な情報を確認し、ご自身が集団訴訟の参加資格を有するかどうかを判断するため、除外申請書のコピーを入手するため、意見や異議を申し立てるため、および法的権利を理解するためには：

*カナダ不動産集団訴訟のウェブサイト（CanadaRealEstateClassAction.ca）で詳細な通知を確認してください

*管理者にメール・アドレス（canadarealestateclassaction@veritaglobal.com）で問い合わせてください

この通知の掲載は連邦裁判所により承認されています

（日本語リリース：クライアント提供）

