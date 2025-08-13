H.I.G.WhiteHorse 、59億ドルのH.I.G.WhiteHorse Middle Market Lending Fund IVをクローズ





マイアミ, 2025年8月13日 /PRNewswire/ -- H.I.G.Capital（「H.I.G.」または「同社」） の直接融資クレジット関連会社である WhiteHorseは本日、運用資産700億ドルを有する世界有数のオルタナティブ資産運用会社として、H.I.G.WhiteHorse Middle Market Lending Fund IV（「ファンドIV」）の最終クローズを発表しました。ファンドIVは59億ドル*の資産でクローズし、米国の中堅市場全体でシニア担保ローンを組成するという同社の成功した戦略を継続しています。

H.I.G.WhiteHorseは、米国の直接融資取引に約180億ドルを投資しました。WhiteHorseチームは、主にカスタマイズされた条件と保守的なローン対価値比率を伴うシニア担保変動金利ローンを通じて、285社を超える中規模企業に投資してきました。ファンドIVは、スポンサーおよび非スポンサーの借り手の両方に対し、EBITDAが通常 3,000 万ドルから 1 億ドルのシニア担保ローンを組成することに重点を置いています。

Sami Mnaymneh氏とTony Tamer氏（H.I.G.共同創設者および共同エグゼクティブ会長）は次のようにコメントしています。「H.I.G.は、H.I.G.WhiteHorseが確固たるリーダーとして地位を築いている中規模市場において、最大かつ最も活発な信用投資家の1つです。当社は中規模市場への注力を維持することに厳格に取り組んでおり、非スポンサーおよびスポンサーの借り手の両方をターゲットにした当社独自のプラットフォームが、この分野で当社を引き続き際立たせると確信しています。」

Stuart Aronson氏（H.I.G.WhiteHorseのエグゼクティブ・マネージング・ディレクター兼CEO）は次のようにコメントしています。「今後数年間は、民間債務ソリューションを求めるスポンサー企業と非スポンサー企業の双方にとって付加価値のある資金調達パートナーとして機能する魅力的な機会が提供されると考えています。13の地域市場に24のオリジネーターを擁しているH.I.G.WhiteHorseは、投資家のために強力かつ差別化された取引フローを提供する上で有利な立場にあります。」

「ファンドIVは、差別化された取引フローと厳格なPEスタイルの信用引受を組み合わせ、魅力的な利回りで下落リスクの保護を提供する多様なリミテッド・パートナー・グループを惹き付けました」と語るのは、H.I.G.のエグゼクティブ・マネージング・ディレクター兼グローバル・キャピタル・フォーメーション責任者のJordan Peer Griffin氏は。「当社は、市場環境の変化を通じて、優れたリスク調整後リターンを長年にわたり提供してきました。当社の実績に対してパートナーの皆様が寄せてくれた信頼に感謝いたします。」

ファンドIVは、北米、ヨーロッパ、アジア、中東の公的および民間セクターの年金、政府系ファンド、基金、財団、コンサルタント、金融機関、ファミリー・オフィスを含む世界的なリミテッド・パートナー・グループによって支援されました。

H.I.G.WhiteHorseについて

H.I.G.WhiteHorseは、ビジネス・サービス、工業、消費者および小売、金融サービス、ヘルスケア、通信、メディア、テクノロジーなど、幅広い業界の非スポンサーおよびスポンサーの中規模企業に負債ファイナンスを提供しています。H.I.G.WhiteHorseは幅広い投資権限を有しており、主に借り換え、成長資本、買収、バイアウト、バランスシートの資本再構成のためのシニア担保付債務を提供しています。H.I.G.WhiteHorseの米国およびヨーロッパ全土にわたる85名のクレジット専門家チームは、独創的な資金調達構造を提供し、長期的な関係を重視したポートフォリオ管理哲学を採用する豊富な経験と実績を持っています。詳細については、whitehorse.comをご覧ください。

H.I.G.Capitalについて

H.I.G.Capitalは、運用資産700億ドル**を誇る世界有数のオルタナティブ投資会社です。米国のマイアミに本社を置き、アトランタ、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、スタンフォードにオフィスを置くほか、ハンブルク、ロンドン、ルクセンブルク、マドリード、ミラノ、パリ、ボゴタ、リオデジャネイロ、サンパウロ、ドバイ、香港に国際関連会社のオフィスを構えています。H.I.G.は、柔軟で事業運営重視/付加価値志向によるミドル・マーケット企業へのデットおよびエクイティ資金の提供を専門としています。

H.I.G.のエクイティ・ファンドは、利益を上げている企業や業績が低迷している製造業およびサービス業の企業の経営陣によるバイアウト、再資本化、企業の分社化に投資しています。

H.I.G.のデット・ファンドは、企業の規模を問わず、シニア・ローン、ユニトランシェ・ローン、ジュニア・デットによる資金調達に投資しており、プライマリー（直接組成）およびセカンダリー・マーケットの両方を通じて展開しています。H.I.G.は、上場しているBDCであるWhiteHorse Financeの運営も行っています。

H.I.G.の不動産ファンドは、資産運用の改善により付加価値の向上が見込まれる物件への投資を行っています。

H.I.G.Infrastructureは、インフラ分野における付加価値型およびコア・プラス投資に注力しています。

1993年の設立以来、H.I.G.は世界中で400社以上の企業に投資し、運営してきました。同社の現在のポートフォリオには、売上総額が530億ドルを超える100社以上の企業が含まれています。詳細情報については、H.I.G.のウェブサイト（hig.com）をご覧ください。

*関連ビークルの株式コミットメントおよび予想されるレバレッジを含む、投資可能資産の合計を反映します。

**H.I.G.Capitalおよびその関連会社が調達した総資本に基づきます。

問い合わせ先：

Stuart Aronson

エグゼクティブ・マネージング・ディレクター

saronson@whitehorse.com

Jordan Peer Griffin

エグゼクティブ・マネージング・ディレクター

jpeer@hig.com

H.I.G.Capital

1450 ブリックエル・アベニュー

31階

マイアミ、FL 33131

電話：305.379.2322

hig.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2513303/HIG_Capital_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

