フィリピンのAC Health、すべてのフィリピン人の健康を変革するというビジョンのもと、シンガポールのABC Impactと提携





マニラ（フィリピン）、2025年8月12日 /PRNewswire/ -- Ayala Corporationのヘルスケア部門であるAC Healthは、シンガポールを拠点としアジアに特化したインパクト投資家でTemasek TrustとTemasekの支援を受けているABC Impactから画期的な投資を確保しました。この戦略的投資は、ABC Impactがフィリピンのヘルスケア分野に参入し、その地域的活動範囲を拡大することを意味します。

この契約に基づき、ABC ImpactはAC Healthの約16%の少数株に主資本を注入することになります。この投資は、シームレスで統合されたヘルスケア・エコシステムを構築することで、すべてのフィリピン人のヘルスケアを変革するというAC Healthのビジョンをサポートすることになります。

この新たな資金は、有機的な取り組みとターゲットを絞った買収の組み合わせを通じて、AC Healthの病院、多科目診療所、小売薬局という中核事業の拡大を促進することになります。AC Healthは2027年までに、フィリピン全土で少なくとも10の病院、300の診療所、1,150の薬局にネットワークを拡大することを目指しています。

アジアに特化したインパクト投資家として、ABC Impactは地域の知見とネットワークを提供し、AC Healthが地域全体で臨床の卓越性とヘルスケアの革新を活用できるようサポートします。ABC Impactは、インド、中国、ベトナムで既に医療投資を行っており、フィリピンにおけるAC Healthの統合ケア・モデルを補完できる知識共有と将来のコラボレーションの機会があると考えています。

「このパートナーシップは、AC Healthの歩みにおいて重要な節目となります」とAC Healthの社長兼CEOであるPaolo Borromeo氏は述べています。「ABC Impactの投資は、当社の統合モデルの強みと、ヘルスケアをより包括的なものにするという当社の取り組みを強化するものです。このパートナーシップにより、知識の交換、技術移転、世界的なベスト・プラクティスの採用といった貴重な機会が生まれ、AC Healthは世界水準に向けて、ケアの質、患者の安全、業務効率の水準をさらに高めることができます。」

「ヘルスケアは人間の基本的なニーズであり、アヤラおよびAC Healthとのこの提携は、質の高い医療へのアクセスを向上させることで人々の生活を向上させるという当社の使命を反映しています」とABC ImpactのCEO、David Heng氏は述べた。「AC Healthは持続可能な成長とともに、意義ある社会的成果を生み出すのに適した立場にあると確信しています。当社は、地域のヘルスケアに関する経験と影響力を活かし、AC Healthのシステム強化とフィリピン全土のより多くのコミュニティへのサービス提供に向けた取り組みを支援していきます。」

この提携により、AC Healthの統合配信ネットワークとABC Impactの包括的ヘルスケア・ソリューションにおけるテーマ別投資経験が融合されます。この投資は、ABC Impactにとって、目的主導型の投資という地域実績を基に、フィリピンのヘルスケア分野への初の直接参入となる。これらには、ベトナムに拠点を置き、同国最大の民間歯科医療ネットワークであるKim Dental、インドに拠点を置き、医療が行き届いていない地域で200を超えるセンターを運営する透析プロバイダーであるDCDC Kidney Care、およびアジア太平洋地域と米国の中規模のグローバル製薬企業とバイオテクノロジー企業をサポートする臨床研究組織であるHiRoが含まれます。

この投資により、Ayala GroupとTemasekエコシステムの間の長年にわたる関係も深まり、長期的かつ価値観に基づいた成長への共通のコミットメントが強化されます。

「TemasekおよびTemasek Trustとの関係を拡大し、ABC Impactを当社のヘルスケアの旅のパートナーとして迎えられることを光栄に思います」と、AC Health会長兼Ayala Corporation取締役のFernando Zobel de Ayala氏は述べています。「私たちは力を合わせ、フィリピンの人々のために、より強靭で包括的な医療エコシステムを構築していくことを楽しみにしています。」

BofA Securitiesは、この取引に関連してAC Healthの専属財務顧問を務めました。ABC ImpactによるAC Healthへの投資の完了は、完了条件が満たされることを条件とします。

AC HEALTHについて

2015年に設立されたAC Healthは、すべてのフィリピン人の健康を変革するというビジョンを掲げ、急速に成長し、国内で最もダイナミックで統合されたヘルスケア・ネットワークの1つとなりました。

AC Healthは、プロバイダーと製薬という2つの中核を柱として事業を展開し、ケアの完全な継続性に対応するシームレスなヘルスケア・エコシステムを構築しています。同社のポートフォリオには、多専門医クリニック、外来センター、フルサービスの病院のネットワークであるHealthway Medical Network、ジェネリック医薬品小売薬局の先駆者であるGenerika Drugstore、大手医薬品輸入販売業者のIE MedicaおよびMedEthix、および北ルソンおよび中央ルソンの大手小売薬局であるSt. Joseph Drugが含まれています。AC Healthは、製薬、病院、クリニックを柱として、フィリピンの患者向けにシームレスで統合されたヘルスケア・エコシステムを構築しています。

当社の詳細については、当社のウェブサイト（https://www.achealth.com.ph）をご覧ください。また、LinkedInで当社をフォローしてください。

ABC Impactについて

ABC Impactは、アジアを対象としたインパクト投資会社です。持続可能な成長を通じ、リスク調整後の財務リターンとともに、測定可能な社会的・環境的成果を提供することを目的としています。運用資産は9億米ドルを超え、規律あるテーマ別戦略に従って、アジアの喫緊の課題に取り組む将来性の高いビジネスに投資しています。そのポートフォリオは、気候や水に関するソリューション、持続可能な食糧と農業、ヘルスケアと教育、金融とデジタル・インクルージョンなど多岐にわたります。ABC Impactは、Temasek Trust Asset Managementの一部であり、Temasek Trust、Temasek、Asian Development Bank、その他の大手機関投資家の支援を受けています。

ABC Impactは、「Principles for Responsible Investment」および「Operating Principles for Impact Management」の署名機関として、効果性と説明責任を確保するために、厳格でエビデンスに基づくインパクト測定・マネジメントの枠組みを適用しています。同社は、より持続可能でインクルーシブなアジアのために民間資本を動員することにコミットしています。

詳細については、https://abcimpact.com.sgにアクセスし、LinkedInでフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com