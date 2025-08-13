Mexico Quetzales - Armadillos FCがPhygital Contenders: Abu Dhabi - Football（フィジタル・コンテンダーズ：アブダビ - フットボール）でチャンピオンに





＊5日間で21のクラブが物理とデジタルの両方のステージで戦い、総合優勝者を決定

＊今年12月にアブダビのADNECで開催されるGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）に6クラブが参加

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年8月12日 /PRNewswire/ -- Phygital Contenders:Abu Dhabi - Football（フィジタル・コンテンダーズ：アブダビ - フットボール）が閉幕し、 México Quetzales - Armadillos FCが激戦の末にタイトルを獲得しました。Abu Dhabi National Exhibition Centre（ADNEC）で開催された5日間のトーナメントの最後には、6チームのエリート・クラブが2025年12月18日から23日にアブダビで開催されるGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）への公式出場権を獲得します。



México Quetzales - Armadillos FC - Phygital Contenders Abu Dhabi champions



Phygital Contenders: Abu Dhabi- Football（フィジタル・コンテンダーズ：アブダビ - フットボール）が大きな注目を集めました。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）の6つの出場枠をめぐって、世界各国から21のエリート・クラブが激突したのです。7月25日から29日までアブダビのADNECで開催されたこの大会では、19歳から40歳までのトップクラスのフィジタル・フットボール選手たちが技を披露しました。この中から選ばれた精鋭たちは12月にアブダビに戻り、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）に出場します。

最終決戦では、México Quetzales - Armadillos FCが、超高速のデジタル・ゲーム・プレイと強力な身体能力を融合させた激戦の末、CM Jardimを破りました。第1ステージで3-3の引き分けに終わった後、両チームはピッチ上で激突しました。結果は3-1、合計スコア6-4という記憶に残る決戦の幕を下ろしました。

「初日から大きなプレッシャーにさらされていました。もし出場権を得られなかったら、本当に悔しい思いをしたと思います。我々は最高のプレーをしました。ファンに愛されているチームだと自負しています」とMéxico Quetzales - Armadillos FCのRodrigo Ulibarri選手は述べています。

3位争いも決して消化試合ではありませんでした。デジタル・ラウンドでは、Greni Smith がZero Tenacityを6-2で圧倒しました。しかし、Zero Tenacityは、試合の流れを変えようとフィールド上で猛攻を仕掛け、4ゴールを挙げました。それでも、Greni Smithは踏ん張り、さらに1点を追加して、合計スコア7-6で劇的な勝利と3位入賞を果たしました。

「チーム一同、この結果を誇りに思っています。12月までにやるべき仕事がまだたくさんあることはわかっています。ここまで来るために私たちが経験してきたことはすべて価値があるものでした。さらに力をつけて戻り、今度こそ頂点を目指します」とGreni SmithのNizam Omeragić選手は述べています。

準決勝の対戦はいずれも手に汗握る熱戦となり、決勝戦への期待を大いに高める内容となりました。

＊México Quetzales - Armadillos FCは、両ステージとも4-4の引き分けに終わり、劇的なPK戦でZero Tenacityを下しました。

＊CM Jardimは、デジタル・ラウンドで3-1、フィールドで2-2の引き分け、最終スコア5-3でGreni Smithを破り、決勝進出を果たしました。

Phygital InternationalのCEO、Nis Hatt氏は次のように述べています。 「Phygital Contenders: Abu Dhabi- Football（フィジタル・コンテンダーズ：アブダビ - フットボール）が閉幕し、12月にアブダビで開催されるGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の舞台が整いました。これは世界中のアスリートたちが1年を通して積み重ねてきた努力の集大成です。私たちは、この瞬間を彼らとともに喜び合うとともに、彼らや他の多くのアスリートたちが年末にどのような活躍を見せてくれるのか、心から楽しみにしています。」

Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football（フィジタル・コンテンダーズ：アブダビ - フットボール）トーナメントは、Etharaおよび世界的な権利保有者であるPhygital Internationalの協力の下、ASPIREが開催しました。

アブダビは、イノベーションと次世代スポーツの世界的拠点としての地位を確立し続けています。12月に開催されるGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）では、多様な背景と複数の競技種目から世界最高のフィジタル・アスリートを迎え、同首長国への注目はさらに高まります。Nis Hatt氏は次のように続けています。「アブダビは国際的な舞台として理想的な環境です。未来志向で、テクノロジーに支えられたこの都市は、すでにスポーツとサイバー競技の両方に多大な投資を行っています。まったく新しいスポーツ形式を主催し、それをうまく行う意欲、能力、インフラを備えています。」

Phygital International（PI）について：

Phygital Internationalは、フィジタル・スポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧ください。

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）について

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、フィジタル・スポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のフィジタル・スポーツのヒーローが集まり、さまざまなフィジタル競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）はアラブ首長国連邦のアブダビ、Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）はカザフスタンのアスタナで開催されます。

詳細については、https://gofuture.games/をご覧ください。

ASPIREについて：

ASPIREは、アブダビのAdvanced Technology Research Council（ATRC）のイノベーション推進部門として、未来の変革的テクノロジーの創出を牽引しています。ATRCは、アブダビの研究開発戦略の策定、資金の統合と効率的な投資の推進、ならびに政策と規制の策定を担う機関です。ASPIREは、産業界、大学、研究機関などの多様なステークホルダーと連携しながら、課題の明確化と定義に取り組んでいます。また、世界が直面する喫緊の課題の解決を目指し、グランド・チャレンジや国際競技を立ち上げています。ASPIREは、卓越した人材、アイデア、リソース、テクノロジーを結集し、複雑な課題を解決します。

詳細については、www.aspireuae.ae/をご覧ください。

Etharaについて：

Etharaは、エンターテインメント、スポーツ、文化、イベント・サービス、アセット・マネジメントの分野において、地域および国際的な未来の在り方を創造しています。アブダビ、ドバイ、リヤドに拠点を構えるEtharaは、300名以上の専門スタッフを擁し、他に類を見ない専門性、経験、知識、スキルを提供しています。アラビア語で「スリル」を意味するEtharaは、Yas Marina Circuit、Etihad Park、Etihad Arena、Yas Conference Centre、Zayed Sports City、そしてHouse of Sustainabilityなど、数々の主要施設を運営する豊富なアセット・ポートフォリオを有しています。同社は、国内外の大手イベント企業、知的財産権（IP）保有者、エンターテインメント・パートナーと連携し、世界水準かつ市場初となるイベントや体験を提供しています。

詳細については、www.ethara.comをご覧ください。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2740623/Phygital_Contenders.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2740624/Phygital_Athlete_Digital_Side.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2740625/Athlete_Phygital_Stage.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2740626/Phygital_Athlete_Shooting.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2740627/Phygital_Club_Supporting.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2529536/Phygital_International_Logo.jpg?p=medium600



Phygital Athlete Participating in the Digital Side of a Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football





Phygital Athlete Participating in the Phygital Stage of a Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football





Phygital Athlete Shooting in the Phygital Side of Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football





Phygital Club Supporting During the Digital Stage of Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com