深圳（中国）、2025年8月13日/PRNewswire/ -- 消費者向け電子機器の世界的リーダーであり、世界No.1のミニLEDおよび超大型[1]テレビ・ブランドであるTCLは、9月5日から9日までベルリンで開催されるIFA 2025への参加を発表しました。TCLはワールドワイド・オリンピック・パートナー（Worldwide Olympic Partner）として、世界クラスのスポーツとテクノロジーのアドレナリンと興奮を活気づける独創的なデザインのブースを設け、IFAでオリンピック精神を盛り上げます。このイベントは、2026年ミラノ冬季オリンピック（2026 Winter Olympics in Milan）に向けてTCLが世界規模で展開するオリンピック・スポンサー・キャンペーンの一環として展開される一連の活動の最新のものとなります。



TCL、IFA 2025で最先端技術を展示し、次世代の暮らしに向けた刺激的なアイデアを披露



IFA 2025において、TCLは現代の生活を再定義する最新の画期的なイノベーションを発表します。来場者は、最新の超大型QD-Mini LEDディスプレイ、NXTPAPERディスプレイ技術、ARグラス、エアコン、洗濯機、冷蔵庫などのAI搭載家電製品など、最先端技術を体験し、インテリジェントでパーソナライズされた持続可能な生活ソリューションを創造するというTCLの取り組みを体感いただけます。

来場者は、最新のTCLテクノロジーを活用した一連の没入型環境を通じて、TCLの次世代生活ビジョンが個々の製品を超えてどのように広がっているかを体験することもできます。これらには、TCLのAIロボットの欧州デビューのほか、スマート・ホーム・エネルギー・ソリューション、インテリジェント・コックピット、イノベーションとライフスタイルが意味のある瞬間を生み出すTCL NXTHOMEなどのテクノロジーが含まれます。

IFA 2025で、TCLがテクノロジーの未来に火をつけ、インテリジェントな生活を通じて偉大さを刺激する方法を発見するチャンスをお見逃しなく。

TCLのIFA 2025イベント詳細：

TCL IFA 2025グローバル・メディア・プレミア

日付・時間：2025年9月4日 15:30（CEST）（チェックイン15:00）

場所：ドイツ、ベルリンのメッセダム、ホール21A

TCL IFA 2025ブース

開催日：2025年9月5日～9日

場所：ドイツ、ベルリンのメッセダム、ホール21A

TCLについて

TCLは、消費者向け電子機器のトップ・ブランドであり、世界のテレビ業界をリードする企業です。世界中の160以上の市場でビジネスを展開しているTCLは、テレビ、オーディオ機器、家庭用電化製品、モバイル・デバイス、スマート・グラス、商業用ディスプレイなど、幅広い消費者向け電子機器の研究開発および製造を専門としています。詳細については、TCL Webサイト（https://www.tcl.com）をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com