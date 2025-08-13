Cambridge International Educationの需要が東南アジアと太平洋地域で急増





＊Cambridge、2025年6月の試験結果を全世界68万人以上の受験生に発表（9%増）

＊Cambridge International AS & A Levelの試験結果が4万件以上、東南アジア太平洋地域の約1万6000人の学生に発行されました

ケンブリッジ（英国）、2025年8月13日 /PRNewswire/ -- 世界がテクノロジーの急速な進歩を乗り越え、気候変動の増大する影響に対処し、地政学的変化に直面する中、東南アジア・太平洋地域（SEAP）の学生や家族は、将来の複雑な状況に備える方法として国際教育に目を向けるようになっています。Cambridge International Education（Cambridge）は本日、2025年6月実施の試験結果を世界中の68万人以上の学生に発表し始めました。これは昨年より9％増加しており、グローバルな準備に向けた教育のトレンドの加速を反映しています。

SEAP地域では、今年6月にCambridgeの資格を求める受験者の数が165,000人を超え、2024年6月と比較して約4％増加しました。この伸びは、主要市場における需要の高まりを反映しています。

- マレーシア：70,500件以上の応募（2%増）

- インドネシア：33,000件以上の応募（6%増）

- ベトナム：15,500件以上の応募（4%増）

- タイ：18,500件以上の応募（7%増）

受験者数の増加に伴い、今年6月の受験者数も再び増加し、昨年より7％増の約170万人に達しました。この成長は、Cambridgeのプログラムの学術的質を証明するだけでなく、家族や教育者が重視する幅広い変化、つまり、グローバルに働き、学ぶためのスキルを養い、適応力を養い、現実世界の問題に対する批判的関与を促す教育の実現を証明するものでもあります。

SEAP全体で、Cambridge International AS & A Levelの結果が本日発表され、トップクラスの大学や将来志向のキャリアへの扉が開かれました。2024年Cambridge Student Destinationsの調査結果によると、世界全体では、2024 Cambridge International AS & A Levelの学生集団の89%が学校卒業後すぐに大学に進学しています（うち47%が自国、42%が海外）。

Cambridgeは14歳から16歳までの生徒を対象とした最大の国際教育提供機関であり、8月19日にSEAP地域の3万人以上の生徒にCambridge IGCSEおよびOレベルの結果を発表する予定です。

「不確実性と変革の時代に、国際教育が提供する展望は単なる利点ではなく、必要不可欠なものです」とCambridge大学の国際教育グループ・マネージング・ディレクター、 Rod Smith氏は述べています。「8月にCambridgeの合格通知を受け取った皆さん、おめでとうございます。私たちは、大学や仕事だけでなく、急速に変化する世界での生活に備えている学習者のグローバル・コミュニティをサポートできることを誇りに思っています。」

将来を見据えたスキルへの高い需要

Cambridge International AS & A LevelとCambridge IGCSEの両方において、英語、数学、科学が依然として最も人気のある科目である一方、教育の優先順位の変化を最も明確に示す指標の1つが、Cambridge International AS&A Level Global Perspectivesの受験者数の急増であり、今年は17%増加しました。この科目は、生徒が世界規模の課題について批判的に考え、独立した研究を行い、証拠に基づいた議論を明確に表現することを奨励しており、Cambridge Pathwayのすべての段階で受講者が増えています。「AIが雇用市場を変革し、気候や地球規模の問題が協力的な解決策を求める中で、国境を越えて考える力を学生に身につけさせる科目を求める学校が増えているのは当然のことだ」とSEAP地域ディレクターのKanjna Paranthaman氏は述べています。「Cambridge Global Perspectivesは、今日の学生に必要なスキル、つまり好奇心、厳密さ、そして他者の視点から問題を理解する能力を体現しています。」

国際教育の需要の世界的な高まり

過去5年間で、6月のシリーズにエントリーする世界中の学校の数は38%増加し、それに伴ってエントリー数も74%増加しました。合計で、149か国の5507校のCambridge International Schoolsが2025年6月シリーズの試験に申し込みました。

Cambridgeは、国際評価において160年以上の経験があり、現在では年間約200万人の学生にサービスを提供しています。同社の評価には、若い学習者向けのCambridge Checkpoint、Cambridge IGCSE、O Level、International AS & A Level、International Project Qualificationなどがあり、世界中の学校や大学で高く評価されています。

Cambridgeについて

Cambridge International Educationは、ケンブリッジ大学傘下のCambridge University Press & Assessmentの国際教育グループの認定機関です。私たちの国際教育グループは、世界中の学校と協力して、知識、理解、スキルを育む教育を構築しています。私たちは力を合わせ、変化する世界で成長し、良い影響を与えるために必要な自信を学習者に与えます。

私たちは、研究、経験、教育者の意見に基づき、3歳から19歳までの教育のための世界的に信頼され、柔軟なフレームワーク（Cambridge Pathway）を提供しています。

認定資格（Cambridge IGCSEやInternational AS & A Levelなど）、高品質のリソース、包括的なサポート、貴重な知見を活用して、学校がすべての生徒を将来の機会と課題に備えられるよう支援します。私たちは力を合わせ、Cambridgeの学習者が世界に向けて準備できるよう支援します。

詳細については、www.cambridgeinternational.orgをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

