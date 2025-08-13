



牛乳石鹸共進社株式会社

一般社団法人全日本かるた協会

文化×スポーツの競技かるたが熱い！

未経験者も初心者も思いっきり楽しめる「かるチャレ」

豪華ゲストとイベント詳細発表｜9月13日（土）・14日（日）開催

牛乳石鹸共進社株式会社(本社：大阪市､代表取締役社長：宮崎悌二)と一般社団法人全日本かるた協会(本部：東京都文京区､会長：松川英夫)は､9月13日(土)･14日(日)に初めて開催する､競技かるたイベント｢牛乳石鹸 presents かるたチャレンジ！2025 in 大阪・北御堂｣の詳細をお知らせいたします。

世界で活躍するプロスノーボーダーの岡本圭司選手・木村葵来選手お二人の豪華ゲストとともに、かるたに触れ、楽しんでいただくゲームや、現役の名人､クイーン､永世名人､永世クイーン等競技かるた界を代表するトップ選手から直接学べるメニューを設け､未経験者や若年層を中心とした初心者から上級選手までが競技かるたを楽しみ､魅力を知る機会とします 。





※画像はイメージです。

イベント概要

【名 称】牛乳石鹸 presents かるたチャレンジ！2025 in 大阪・北御堂

【日 時】

2025年9月13日(土) 体験・参加型イベント 13:00～17:00／全国大会（大阪大会 B・C級） 9:00～19:30

2025年9月14日(日) 体験・参加型イベント 11:00～17:00／全国大会（大阪大会 D・E級） 9:00～18:00

※体験・参加型イベントは、未経験者も歓迎。事前予約不要です。

※両日とも全国大会の観戦は､3回戦・4回戦に限り可能です。

【会 場】 北御堂（本願寺津村別院） 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4丁目1-3

【参加費】 無料（一部有料イベントあり）

【主 催】 一般社団法人全日本かるた協会

【共 催】 牛乳石鹸共進社株式会社

【後 援】 公益財団法人大阪観光局、一般社団法人船場俱楽部、

一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク、船場センタービル連盟、

せんば心斎橋筋協同組合、心斎橋筋北商店街振興組合、愛日連合振興町会、

船場連合振興町会、久宝連合振興町会

＜大会特設ページ＞ https://www.karuta.or.jp/karuchalle/

■イベント詳細





＜札飛ばし＞（写真左）

競技かるた選手のようにかっこよく札を払って､遠くまで飛ばそう！札が飛んだ距離に応じて､お菓子（参加賞）の数が増える！ 料金：無料

＜坊主めくり＞（写真右）

裏返したかるたの読み札を使って札をたくさん集めよう！大人にもちょっと懐かしいゲームです。

料金：無料





＜ジャンボかるた＞（写真左）

大きな札でかるた体験。読まれた札を走って､探して､取る！14日はプロスノーボーダーの岡本選手と木村選手も参戦します。料金：無料 ＊ただし、ゲスト対戦回は有料（500円）

＜リレーかるた＞（写真右）

競技かるた選手と1対1の真剣勝負に挑戦！

自見名人､矢島クイーン（13日のみ）、粂原元名人（14日のみ）と対戦できるチャンスも！！

料金：無料 ＊ただし、ゲスト対戦回は有料（500円）



＜エキシビジョンマッチ＞（写真左）

西郷永世名人の解説のもと､自見名人と粂原元名人が華麗な技を披露！いつもの対戦とは違った見どころが満載です。料金：1,000円

＜かるた講座＞（写真右）

※事前申込・先着順

楠木永世クイーンによる階級別レベルアップ講座です。料金：2,000円

申込方法：専用フォームにて、8月27日（水）9:00～受付

https://forms.gle/gP4EMUNEg2RXqHjM9

■ゲスト情報





●プロスノーボーダー 岡本 圭司（写真左）

日本を代表するカリスマスノーボーダー。2022年北京パラリンピック 男子スノーボードクロス ／

男子バンクドスラローム 出場

●プロスノーボーダー 木村 葵来（写真右）

2023/2024年シーズンのW杯ビッグエア種目で自身初の世界ランキング1位を獲得。

2025年アジアカップ「COWDAY SLOPE」 優勝､ FISワールドカップビッグエア（オーストラリア） 3位





●永世名人 西郷 直樹（写真左から1番目）

24歳で最年少永世名人の称号獲得後も連勝を重ね､前人未到の14連覇を成し遂げる。名人位戦連勝記録､名人位通算記録ともに歴代最多。

●永世クイーン 楠木 早紀（写真左から2番目）

中学3年生で初出場したクイーン位決定戦で15歳の史上最年少クイーンに輝き､無敗で10期連続クイーン位に就く。クイーン位戦連勝記録は歴代最多。

●第71期名人位 自見 壮二朗 (写真左から３番目）

2025年1月､4年ぶり2度目の挑戦で名人位を獲得。その後､三大タイトル戦のひとつ､全日本選手権大会でも優勝し､現在タイトル2冠を保有。

●第69期クイーン位 矢島 聖蘭 (写真左から４番目）

2025年1月のクイーン位決定戦に初出場し､クイーン位を獲得。17年ぶりの高校生クイーンに“リアルちはやふる”と話題に。

●第65・66・67期名人位 粂原 圭太郎 (写真左から5番目）

2019年､2度目の名人位決定戦で勝利し､名人位を獲得。その後3期連続で名人位に就く。2025年3月､三大タイトル戦のひとつ全国選抜大会で優勝。

＜タイムスケジュール＞









◎牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来､「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと､お客様の肌に､こころに､そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが､昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで､これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア､フェイスケア､ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ､赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

〒536-8686大阪市城東区今福西２丁目４番７号 TEL. 06-6939-1451（代）

https://www.cow-soap.co.jp/

●牛乳石鹸企業動画

ピタゴラ風 | アレも！コレも！牛乳石鹸 －ボディソープ編－【牛乳石鹸公式】

https://youtu.be/kkQ9VKmdDFM

◎一般社団法人全日本かるた協会

⼩倉百⼈⼀⾸を活⽤して⾏う競技かるたの⼤会や､⼩倉百⼈⼀⾸に関する調査・研究､講演会・講習会等を通して､広く⽇本⽂化の振興・発展に努めています。1954年(昭和29年)に設⽴され､1996年(平成8年)より社団法⼈として､2014年(平成26年)より⼀般社団法⼈として活動しています。

〒112-0012東京都⽂京区⼤塚4-39-12 内藤ビル1F TEL. 03-3943-3100 https://www.karuta.or.jp