IntasおよびAccord、Prothya Biosolutionsの買収契約を締結





アーメダバード（インド）, 2025年8月12日 /PRNewswire/ -- Intas Pharmaceuticalsの子会社であるAccord Plasma B.V.は、オランダおよびベルギーを主な拠点とする血漿分画製剤（PDMP）事業の大手企業であるProthya Biosolutions Belgium BVおよびその全子会社の株式100%を取得する契約を締結したと発表しました。規制当局の認可を含む通常の取引完了条件が満たされることを条件として、この取引はまもなく完了する見込みです。

今回の買収提案は、IntasおよびAccordが長年掲げてきたPDMP市場でのグローバル展開という目標に向けた重要な一歩であり、インドにおけるIntasの確固たるリーダーシップを真に国際的な事業基盤へと拡大するものです。

Prothya Biosolutionsは、アムステルダムおよびブリュッセルを主要拠点とし、ハンガリー各地に血漿採取センターを有しており、約1,200名を雇用しています。同社は、欧州最大級の血漿分画製剤メーカーの一つです。Prothyaは、ベルギー赤十字社と関係を有していたPlasma Industries Belgiumと、Sanquin Blood Supply Foundationの傘下であったSanquin Plasma Productsの統合により2021年に設立され、血漿採取およびPDMP開発において60年以上の経験を有しています。

IntasおよびAccordの会長であるBinish Chudgar氏は、次のように述べています。

「Prothya Biosolutionsの買収により、当社の血漿事業を拡大できることを大変嬉しく思います。インドにおける当社の分画能力と組み合わせることで、真にグローバルな血漿プラットフォームを構築し、世界中の患者に対し、重要でありながら十分に処方されることが稀な治療を提供できる体制を整えることができます。」

Intasのインドにおける血漿部門は、年間100万リットルを超える分画能力と複数の国際市場への輸出を背景に、2015年以降、病院向けにPDMPを供給しています。Intasのグジャラート州にある施設の拡張により、追加の生産能力が稼働する予定です。

ProthyaのCEOであるNir Epstein氏は、次のように述べています。

「過去4年間で、当社は新たな市場への進出、重要な治療法の開発、ハンガリーにおける自社血漿採取ネットワークの構築、そして世界有数のPDMP企業への血漿分画製剤の供給を進めると同時に、より強固でしなやかな組織づくりを行ってきました。患者のために尽力し続けてきた献身的なチームに心から感謝します。Prothyaとその従業員が次の成長段階とグローバル展開へ進むにあたり、Accordこそが最適な支援者であると確信しています。」

PDMP、特にIVIG（静注用免疫グロブリン）の世界市場規模は現在300億ドルとされており、2035年までに500億ドルに達すると予測されています。今回の買収により、Intasは85か国に及ぶAccordの商業基盤を背景に、大幅な追加分画能力へのアクセスを得ることになります。

同取引において、BofA SecuritiesがAccordの専属財務アドバイザーを務めています。

また、EvercoreがProthyaの専属財務アドバイザーを務めています。

Intasについて

Intas Pharmaceuticals Ltd.は、インドのアーメダバードに本社を置く、製剤開発から製造、販売までの一貫した体制と、APIの後方統合を備えた、垂直統合型の大手製薬企業です。

同社は、15品目以上を市場に投入している強力な社内バイオシミラー開発および販売能力も有しています。また、Intasは世界各国の医療制度の多様なニーズに応えるため、戦略的パートナーシップと積極的な研究開発（R&D）投資を通じて、手頃な価格で高品質な医薬品を提供し、グローバルな医療アクセスの拡大に取り組んでいます。さらに同社は、グローバル市場で事業を展開するため、「Accord Healthcare」の名称の下に子会社ネットワークを構築しています。

Intasは、長年にわたり有機的成長と買収の双方を通じて事業を拡大し、製品ポートフォリオと事業規模を年々拡充してきました。現在、同社は世界85か国以上に事業拠点を有し、北米、欧州、中南米、アジア太平洋地域、CIS諸国およびMENA諸国などの市場において、強固な販売・マーケティング・流通基盤を展開しています。北米および欧州での目覚ましい成功により、Intasは世界最大の製薬市場においてグローバルブランドとしての地位を確立しました。

