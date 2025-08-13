Ray-Ban Meta AIグラスがインドのスマートアイウェア市場を加速させる｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月13日】
主なポイント
・Ray-Ban Meta AIグラスは、Titan Eyewearとの提携により、2025年5月にインドで正式に発売されました。これは、Metaにとってインド市場におけるハードウェアデビューとなります。
・インドのスマートグラス市場はまだ初期段階にあり、積極的なプレーヤーは少なく、普及も限定的です。Metaの参入とAIを統合したライフスタイルテクノロジーへの需要の高まりを背景に、インドのスマートグラス出荷台数は2025年に前年比400%以上増加すると予想されています。
・MetaとLuxotticaがインド市場への進出を決定した背景には、インドの大規模なモバイルユーザーベース、幅広い英語力、テクノロジーに精通した消費者コミュニティの拡大、そして夏のシーズンの長期化といった複数の要因が重なったことが挙げられます。
・Ray-Ban Meta AIグラスは、29,999インドルピー（約342米ドル）から35,700インドルピー（約407米ドル）の価格で、裕福なアーリーアダプターをターゲットとしています。
【市場動向】
Metaは2025年5月、Ray-Ban Meta AIグラスの公式販売地域をインド、メキシコ、UAEに拡大しました。中でもインドは、大規模なモバイルユーザーベース、未開拓の可能性、幅広い英語力、テクノロジーに精通した消費者コミュニティの成長、そして長期にわたる夏季シーズンといった点から、Ray-Ban Metaのグローバル展開における戦略的市場として際立っています。
Ray-Ban MetaはRay-Ban.comでオンラインで購入できますが、Ray-Ban Metaは、384の都市と町に860店舗以上を展開するインドの大手眼鏡小売チェーンであるTitan Eyewearとも提携しています。この提携により、Ray-Ban Meta AIグラスは5月中旬よりTitan Eye+の厳選された50店舗以上で販売開始され、順次全国展開が進められています。
Metaの価格は、スタイルとレンズ構成によって29,900インドルピーから35,700インドルピーです。この比較的プレミアムな価格設定により、Metaの製品は革新的でワンランク上のライフスタイルを求める、富裕層でファッションに敏感なアーリーアダプターを明確にターゲットとしています。
発売当初のラインナップには、Wayfarer（マットブラックとシャイニーブラック）、Skyler（チョークグレーとシャイニーブラック）があります。レンズオプションも豊富で、ブルーライトカットのクリアレンズ、偏光レンズ、トランジションレンズ、そしてRay-Banの象徴的なG-15グリーンレンズなどが用意されています。
Ray-Ban Meta AI Glasses - Pricing in India by Style Variant
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327230&id=bodyimage1】
このスマートグラスは現在、ユーザーがオフラインの場合でも、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のライブ翻訳をサポートしています。なお、Metaはインド語への対応をまだ開始していません。
カウンターポイントリサーチの調査と業界調査の結果、Ray-Ban Meta AIグラスは発売当初から、インドのハイテク消費者、スタイルに敏感なバイヤー、そして高級アイウェアユーザーの注目を集めていることが明らかになりました。この牽引力は、実店舗でのディスプレイ展開から、著名人による宣伝、そして数多くのインターネットインフルエンサーとのコラボレーションに至るまで、綿密に実行された統合マーケティング戦略によってもたらされました。特にムンバイ、デリー、バンガロールといった大都市圏での地域密着型マーケティングキャンペーンは、認知度をさらに高めました。小売パートナーからの初期フィードバックは、インドにおけるRay-Ban Meta AIグラスの堅調な来店客数と強い需要を示しています。
