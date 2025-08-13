あなたの笑顔が、誰かの「潜ってみたい」をつくる～PADI Instagramキャンペーン「#海がくれたこの笑顔」をスタート！
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、2025年8月7日（木）～9月11日（木）の期間、Instagramを使った写真・動画キャンペーン、「みんなで作るPADIスペシャルムービー『#海がくれたこの笑顔』プロジェクト」を開催します。あなたの海中での笑顔が、PADI公式ムービーに登場し、誰かの「ダイビングしてみたい！」に変わるかもしれません！
【 カンタン3ステップで参加 】
1. Instagramで @padi_jp をフォロー
2. ダイビングで見せる（水中・陸上）のあなたの最高の笑顔の写真や動画を撮影
3. #海がくれたこの笑顔 と @padi_jp をタグ付けして投稿
【 PADI公式ムービー採用されたら… 】
採用者40名様に、PADI Gearギフトカード5,000円分をプレゼント（日本在住者対象）
【 投稿のヒント 】
● マスク越しのにっこり笑顔
● アフターダイブの集合写真
● 認定直後の記念ショット
● マーメイドスタイルでのポーズ など
海で見せる“あなたの素敵な笑顔”は、見た人に「海って楽しそう！」「ダイビングしてみたい！」と思わせる力があります。あなたの一枚が、誰かの新しい海の物語のきっかけになるかもしれません。ぜひご参加ください。
詳しくはこちら：https://blog.padi.com/jp/padi-smile-movie-campaign/
【世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADIは本部をアメリカ・カリフォルニアに置き、日本をはじめ世界に7ヶ所のエリアオフィスを配し、ダイバーへのCカード（Certification Card＝認定証）発行、教材・商品の開発や店舗運営のビジネスサポートを行っています。世界186ヶ国で12万8千人以上のインストラクターを含むプロフェッショナルメンバーと6,600以上のダイブセンター/ダイブリゾートからなる世界的規模で運営をする組織で、世界最大のスクーバダイビング教育機関です。
1966年設立以来、3,000万枚以上のCカードを発行しており、全世界で年間約100万人以上のダイバーが、PADIの教育カリキュラムによる認定を受けています。つまりおよそ30秒ごとに世界中のどこかで誰かがPADIの認定を受け、その割合は世界中のダイバーの約60％以上にも及んでいます。
【会社概要】
社名：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
本社所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 40F
URL：https://www.padi.co.jp/
資本金：4,600万円
事業内容：スクーバダイビングの普及、ダイバーの育成を目的とするスクーバダイビング教育機関
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
