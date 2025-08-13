スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」累計作成コンテンツ数 92,000件突破！
株式会社ミリアド（本社:東京都渋谷区、代表取締役:CEO 樋口 清政）が運営する、スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」は、2025年7月末時点で作成コンテンツが累計92,000件を突破したことをお知らせします。
■キュリア（QLEAR）とは？
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をしたい」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
■スマホコンテンツの広がり
イベントにおけるデジタルコンテンツの活用が急速に進んでいる背景には、技術の進化だけでなく、来場者の体験に対する期待の変化や、企業側のマーケティング手法の多様化があります。
SNSを活用したプロモーションとの相性の良さも挙げられます。フォトスポットやフォトフレームでの撮影、デジタルスタンプラリーなどの参加型キャンペーンを通じて来場者が自らSNSに投稿し、それがイベントの拡散につながるという仕組みが一般化しています。このようなUGC（ユーザー生成コンテンツ）を通じて、イベントの知名度を広げることができます。
また、デジタル施策を通じて参加者の行動データを取得・分析できる点も大きな利点です。キャンペーンの参加状況やアンケート、滞在時間、興味を持ったコンテンツなどを可視化することで、今後のイベント設計やマーケティング施策に活用できます。
加えて、ハイブリッドイベント（オンライン×オフライン）の普及もデジタル活用の理由です。物理的に会場に来られない人にもイベント体験を届けることが可能となりました。
こうした技術が以前よりも手軽に導入できるようになったことも、大きなポイントです。技術の進歩により、中小規模のイベントでもデジタルコンテンツを取り入れやすくなり、幅広い分野で活用が進んでいます。
このように、デジタルコンテンツの活用は、イベントの魅力を高めると同時に、主催者にとっても多くのメリットがあることから、今後もさらに広がっていくと考えられます。
■今後の取り組み
当社は今後もコンテンツを利用いただくユーザー様、また、デジタルコンテンツを利用したイベントやキャンペーンを企画する企業の皆さまのためにより使いやすい機能拡充をしてまいります。
また、キュリアはコンテンツ以外にも、任意の画像を用意することで、デザイン性の高いQRコードを作成でき、QRコードやNFCからコンテンツへ遷移させることで、ログを取ることが可能です。
引き続き、イベントやキャンペーンにおいて、人の目にとまる独自性の高いコンテンツづくりを支援してまいります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■会社概要
商号 ： 株式会社ミリアド（英文社名：Miliad, inc.）
代表者 ： 代表取締役 CEO 樋口 清政
所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 ： 2018年11月
事業内容： ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL ： https://www.miliad.co.jp
キュリア： https://qlear.net/
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるようなシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造していきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社はSDGsの中でもジェンダー平等、働き方改革に積極的に取り組み、現在の課題に挑戦しています。
2030年に向けて、女性管理職の割合を50％以上維持し、年次有給休暇取得率100%、テレワーク実施率100%の維持を目指し、
さらに、非正社員比率を30%に引き下げ、えるぼし認定を取得することが目標です。
これにより、ジェンダー平等や働き方改革を推進し、組織全体の持続可能性を向上させます。
今後も社内外での積極的なコミュニケーションと協力を通じて、より包括的な社会への貢献を目指しています。
