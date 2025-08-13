Mi52（マイゴーツー）、京セラドーム大阪デビュー記念！見つけた人にユニプレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326996&id=bodyimage1】
企業間マッチングサービス「Mi52（マイゴーツー）」は、2025年8月14日（木）に京セラドーム大阪で実施されるプロ野球オリックス戦において、バックネットLED広告を掲出いたします。
これを記念して、当日のMi52の広告を撮影し、写真を送っていただいた方の中から抽選で、オリックス・バファローズ「Bs夏の陣2025」限定ユニフォームをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
◆キャンペーン概要
名称：Mi52プレゼントキャンペーン
応募方法：2025年8月14日（木）オリックス主催試合（京セラドーム大阪）で表示される「Mi52」のバックネットLED広告を撮影し、以下記載の送り先メールアドレスに送信
プレゼント内容：オリックス・バファローズ「Bs夏の陣2025」限定ユニフォーム（抽選で２名様）
応募期間：2025年8月14日（木）～8月20日（水）23:59まで
送り先メールアドレス：eigyou@verticallimit.co.jp
当選発表：当選者にはメールにてご連絡いたします（8月末予定）
◆Mi52とは
Mi52（マイゴーツー）は、人材はいるけど案件がない企業と、案件はあるけど人材がいない企業をマッチングする、IT業界特化型のBtoBマッチングプラットフォームです。
SES・受託開発の現場でよくある「人材と案件のミスマッチ」や「営業の手間」を解消し、企業間のスムーズな取引を実現します。
今まで面倒だった手入力での登録も、ファイルをドラッグ＆ドロップだけで楽々完了！
▼サービス詳細はこちら
https://mi52.jp/lp/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、森田
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
企業間マッチングサービス「Mi52（マイゴーツー）」は、2025年8月14日（木）に京セラドーム大阪で実施されるプロ野球オリックス戦において、バックネットLED広告を掲出いたします。
これを記念して、当日のMi52の広告を撮影し、写真を送っていただいた方の中から抽選で、オリックス・バファローズ「Bs夏の陣2025」限定ユニフォームをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
◆キャンペーン概要
名称：Mi52プレゼントキャンペーン
応募方法：2025年8月14日（木）オリックス主催試合（京セラドーム大阪）で表示される「Mi52」のバックネットLED広告を撮影し、以下記載の送り先メールアドレスに送信
プレゼント内容：オリックス・バファローズ「Bs夏の陣2025」限定ユニフォーム（抽選で２名様）
応募期間：2025年8月14日（木）～8月20日（水）23:59まで
送り先メールアドレス：eigyou@verticallimit.co.jp
当選発表：当選者にはメールにてご連絡いたします（8月末予定）
◆Mi52とは
Mi52（マイゴーツー）は、人材はいるけど案件がない企業と、案件はあるけど人材がいない企業をマッチングする、IT業界特化型のBtoBマッチングプラットフォームです。
SES・受託開発の現場でよくある「人材と案件のミスマッチ」や「営業の手間」を解消し、企業間のスムーズな取引を実現します。
今まで面倒だった手入力での登録も、ファイルをドラッグ＆ドロップだけで楽々完了！
▼サービス詳細はこちら
https://mi52.jp/lp/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、森田
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
プレスリリース詳細へ