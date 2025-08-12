「遊びながら健康づくり」をコンセプトにしたパーソナルトレーニングジム『Asobi gym（アソビジム）』が横浜市都筑区にオープン！

Asobi gymトレーナーのサポートを受けながら、ピラティスマシンで楽しく運動

■ 8月1日、神奈川県横浜市都筑区にグランドオープン

遊び心と機能的なトレーニングを融合した新しい形のパーソナルトレーニングジム『Asobi gym』が、2025年8月1日（金）にオープンしました。

マンツーマンでのピラティスマシンや筋力トレーニングに加え、遊びの要素を取り入れた「Asobiトレーニング」を実施。

「運動が苦手」「続かない」という方でも、楽しみながら継続できる環境を整えています。

■ Asobi gymの特徴｜科学的根拠に基づいた５つのアプローチ

１、トリートメント：痛みや動きにくさを改善し、安心して運動できる身体に整えます。

２、コレクティブ：ピラティスマシンで眠っている筋肉や神経を活性化し、正しい動きを取り戻します。

３、ストレングス：安全な環境で筋機能を高め、全身を効率よく動かせる身体を作ります。

４、Asobi（ムーブメント）：遊びの動きでバランスや移動能力を鍛え、日常で動きやすい身体を作ります。

５、エアロビック：有酸素運動で心肺機能と持久力を高め、疲れにくい身体に整えます。

ストレングス：三方向からの負荷で、理想のボディメイクと動きやすい身体を同時に実現。Asobi（ムーブメント）：障害物を使ったトレーニングで、多様な動きを身につけ、日常動作もスムーズに。

・ 低・中・高閾値の運動が可能な設備

リフォーマー・タワー・チェアなど多彩なピラティスマシンと機能的なトレーニングツールを完備。初心者から上級者まで対応できる、幅広い強度のトレーニングが可能。

■ 「本来の身体の力を取り戻すジム」

子どもの頃、学校から帰ると一目散に空き地や公園へ向かい、思う存分に遊んでいた方も多いのではないでしょうか。

しかし、大人になるにつれて座っている時間が増え、デジタル機器の使いすぎにより、身体は次第に緊張し、動かなくなっていきます。



生活様式の変化で失われた動き

食事はちゃぶ台からテーブルへ、寝具は布団からベッドへ、トイレも和式から洋式へ。

これまで日常の中にあった「しゃがむ」「立ち上がる」といった基本的な動作が、便利さと引き換えに失われつつあります。

私たちの身体は、本来もっと多様な動きができるはずです。

その力を取り戻すために――

さまざまな動きができる環境で、夢中になって身体を動かせるジムを作りたいと考えました。

「きつい」「厳しい」といった従来のパーソナルジムのイメージを変え、運動初心者でも楽しく始められ、自然と継続したくなる場所。



それが Asobi gym です。

■ 店舗概要

店舗名：Asobi gym（アソビジム）

所在地：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-18-28 パークホームズ横浜中川ステーションプロムナード1F 店舗2

アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン「中川駅」徒歩2分

オープン日：2025年8月1日

営業時間：

月曜 9:00～20:00

火曜 9:00～20:00

水曜 9:00～15:00

木曜 定休日

金曜 9:00～20:00

土曜 9:00～19:00

日曜 9:00～19:00

Web：https://asobigym.jp

Instagram：https://www.instagram.com/asobigym/

⸻

■ 本件に関するお問い合わせ先

Asobi gym（アソビジム）

代表：永山 健

TEL：090-4072-6508(#)

Email：asobigym2025@gmail.com