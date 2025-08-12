「遊びながら健康づくり」をコンセプトにしたパーソナルトレーニングジム『Asobi gym（アソビジム）』が横浜市都筑区にオープン！
トレーナーのサポートを受けながら、ピラティスマシンで楽しく運動
■ 8月1日、神奈川県横浜市都筑区にグランドオープン
遊び心と機能的なトレーニングを融合した新しい形のパーソナルトレーニングジム『Asobi gym』が、2025年8月1日（金）にオープンしました。
マンツーマンでのピラティスマシンや筋力トレーニングに加え、遊びの要素を取り入れた「Asobiトレーニング」を実施。
「運動が苦手」「続かない」という方でも、楽しみながら継続できる環境を整えています。
■ Asobi gymの特徴｜科学的根拠に基づいた５つのアプローチ
１、トリートメント：痛みや動きにくさを改善し、安心して運動できる身体に整えます。
２、コレクティブ：ピラティスマシンで眠っている筋肉や神経を活性化し、正しい動きを取り戻します。
３、ストレングス：安全な環境で筋機能を高め、全身を効率よく動かせる身体を作ります。
４、Asobi（ムーブメント）：遊びの動きでバランスや移動能力を鍛え、日常で動きやすい身体を作ります。
５、エアロビック：有酸素運動で心肺機能と持久力を高め、疲れにくい身体に整えます。
ストレングス：三方向からの負荷で、理想のボディメイクと動きやすい身体を同時に実現。
Asobi（ムーブメント）：障害物を使ったトレーニングで、多様な動きを身につけ、日常動作もスムーズに。
・ 低・中・高閾値の運動が可能な設備
リフォーマー・タワー・チェアなど多彩なピラティスマシンと機能的なトレーニングツールを完備。
初心者から上級者まで対応できる、幅広い強度のトレーニングが可能。
■ 「本来の身体の力を取り戻すジム」
子どもの頃、学校から帰ると一目散に空き地や公園へ向かい、思う存分に遊んでいた方も多いのではないでしょうか。
しかし、大人になるにつれて座っている時間が増え、デジタル機器の使いすぎにより、身体は次第に緊張し、動かなくなっていきます。
生活様式の変化で失われた動き
食事はちゃぶ台からテーブルへ、寝具は布団からベッドへ、トイレも和式から洋式へ。
これまで日常の中にあった「しゃがむ」「立ち上がる」といった基本的な動作が、便利さと引き換えに失われつつあります。
私たちの身体は、本来もっと多様な動きができるはずです。
その力を取り戻すために――
さまざまな動きができる環境で、夢中になって身体を動かせるジムを作りたいと考えました。
「きつい」「厳しい」といった従来のパーソナルジムのイメージを変え、運動初心者でも楽しく始められ、自然と継続したくなる場所。
それが Asobi gym です。
■ 店舗概要
店舗名：Asobi gym（アソビジム）
所在地：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-18-28 パークホームズ横浜中川ステーションプロムナード1F 店舗2
アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン「中川駅」徒歩2分
オープン日：2025年8月1日
営業時間：
月曜 9:00～20:00
火曜 9:00～20:00
水曜 9:00～15:00
木曜 定休日
金曜 9:00～20:00
土曜 9:00～19:00
日曜 9:00～19:00
Web：https://asobigym.jp
Instagram：https://www.instagram.com/asobigym/
⸻
■ 本件に関するお問い合わせ先
Asobi gym（アソビジム）
代表：永山 健
TEL：090-4072-6508(#)
Email：asobigym2025@gmail.com