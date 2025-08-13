こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
江戸川大学が高校生対象の軽音楽コンテスト「NEXTAGE ARTIST AUDITION」を開催 ― 8月31日まで出場募集、11月3日の決勝審査では「高嶺のなでしこ」がゲスト出演
江戸川大学（千葉県流山市、学長：宮崎孝治）は、全国の高校生バンドを対象とした軽音楽コンテスト「NEXTAGE ARTIST AUDITION」を開催する。これは、同大社会学部経営社会学科音楽・ファッションビジネスコースの学生が主体となって運営するイベント。音楽プロデューサーで作曲家の割田康彦氏や株式会社ヤマハミュージックジャパンの森山賢志氏ら音楽業界のプロフェッショナルが「次世代を担い、世界に通用する可能性を持った高校生アーティスト」を選ぶべく審査を行い、グランプリ受賞者には「NEXTAGE ARTIST」の称号が授与される。応募締切は8月31日（日）。決勝審査は11月3日（月・祝）の「江戸川ガールズアワード」において行われ、当日はゲストとして「高嶺のなでしこ」が出演する。
江戸川大学の音楽・ファッションビジネスコースでは、学生が企画から運営までを手がける本格的なガールズイベント「江戸川ガールズアワード」（Edogawa Girls Award／EGA）を開催。例年、学園祭「駒木祭」のプログラムの一環として実施し、音楽とファッションの融合を発信している。
イベントの核となる「NEXTAGE ARTIST AUDITION」では、夢と野望を持ち、音楽を愛する高校生を募集。第1次審査（映像審査）と第2次審査（ライブ審査）を経て、11月3日（月・祝）に江戸川ガールズアワードで決勝審査が行われる。
楽曲はオリジナル、コピーのどちらでも可で、今年度はガールズバンドや男女混合バンドに加えて、ボーイズバンドも応募可能になった（シンガーソングライターおよびボーカリストは不可）。
審査を担当するのは、音楽プロデューサーで作曲家の割田康彦氏やヤマハミュージックジャパンの森山賢志氏ら音楽業界のプロたちで、グランプリ受賞者には「次世代を担い、世界に通用する可能性を持った高校生アーティスト」として「NEXTAGE ARTIST」の称号が授与される。また、割田氏らによるバンドクリニック（アドバイス）のほか、当日にライブ演奏を行うゲストアーティスト（今年度は「高嶺のなでしこ」）との2ショット写真撮影やサイン色紙などの特典も用意されている。
2025年度の「NEXTAGE ARTIST AUDITION」概要は下記の通り。
◆「NEXTAGE ARTIST AUDITION」概要
【主 催】 江戸川大学・江戸川ガールズアワード実行委員会
【協 賛】 スパメッツァおおたか
【協 力】 ヤマハミュージックジャパン
【応募資格】
高校の部活動として応募、または同校及び他校の友人同士などプライベート活動としての応募も可。
・2025年11月3日（月・祝）時点で、日本国内の高校生であること。
・ガールズバンド、ボーイズバンド、男女混合バンド可。
・メンバーは5人以下。 ※ツインドラム不可
・オリジナル曲、コピー曲どちらでも構わない。
・応募時にプロダクション、レーベル未所属であること。
・パフォーマンスは楽器演奏かPC。 ※カラオケ不可
・第2次審査及び決勝審査に参加できること。
・シンガーソングライター、ボーカリストは不可。
【応募締切】 2025年8月31日（日）23:59 （必着）
【応募方法】
・応募には下記の資料が必要になります。
（1）楽曲演奏を収めた映像
（2）メンバー全員の顔がわかる写真
・YouTubeにアップした楽曲のURLを応募フォーム内の楽曲欄部分に、メンバー全員の顔がわかる写真（スマホ画像可）を画像欄に添付。応募フォームに必要事項を記入して送信。