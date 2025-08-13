こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
現場で“学びながら働く”を実現！業務効率化ソフト「リテラアップ」が『バックオフィスDXPO 大阪’25』に出展決定
報道関係者各位
2025年8月12日
株式会社リベンリ
株式会社リベンリ
現場で“学びながら働く”を実現！
業務効率化ソフト「リテラアップ」が『バックオフィスDXPO 大阪’25』に出展決定
業務効率化ソフト「リテラアップ」が『バックオフィスDXPO 大阪’25』に出展決定
株式会社リベンリ（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：倉橋康友）は、業務効率化と人材育成を同時に実現する特許取得済みソフトウェア「Litera App（リテラアップ）」を、『バックオフィスDXPO 大阪’25』に出展いたします。
展示会概要
展示会名： バックオフィス World 2025 夏 大阪
会期： 2025年8月27日（水）～8月29日（金） 各日10:00～17:00
会場： インテックス大阪
ブース番号： 決定次第発表
主催： バックオフィス World 実行委員会
入場料： 無料（事前登録制）
公式サイト： https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka
出展製品「リテラアップ」とは
「リテラアップ」は、PC上の操作をリアルタイムで解析し、操作内容に応じた最適なショートカットキーや機能をポップアップで提示する特許取得済みソフトウェアです。ユーザーの熟練度に合わせたアドバイスを行い、日常業務の中で自然なスキルアップを促進します。
主な特長
バックオフィス業務の自動化や効率化が求められる中、リテラアップは「現場主導型の育成」という新しいアプローチで、生産性と人材力を同時に底上げします。
展示会概要
展示会名： バックオフィス World 2025 夏 大阪
会期： 2025年8月27日（水）～8月29日（金） 各日10:00～17:00
会場： インテックス大阪
ブース番号： 決定次第発表
主催： バックオフィス World 実行委員会
入場料： 無料（事前登録制）
公式サイト： https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka
出展製品「リテラアップ」とは
「リテラアップ」は、PC上の操作をリアルタイムで解析し、操作内容に応じた最適なショートカットキーや機能をポップアップで提示する特許取得済みソフトウェアです。ユーザーの熟練度に合わせたアドバイスを行い、日常業務の中で自然なスキルアップを促進します。
主な特長
ログ解析によるスキルの可視化・定量評価
未経験者の早期戦力化と中堅層の業務改善を両立
OJTや集合研修に頼らない、自律学習型の育成環境を構築
PC業務に溶け込む“非干渉型”アシスト設計
ご来場の皆様へ
「業務効率化」と「人材育成」を同時に実現することは、今やあらゆる業種の共通課題です。
リテラアップは、この課題に応える“現場定着型DX”ソリューションとして、バックオフィス部門の生産性と人材力を同時に引き上げます。
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りいただき、操作感や効果をその場でご体験ください。
【会社概要】
会社名： 株式会社リベンリ
所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階
代表者： 代表取締役 倉橋 康友
設立： 2018年5月22日
URL： https://litera.app/company/
「業務効率化」と「人材育成」を同時に実現することは、今やあらゆる業種の共通課題です。
リテラアップは、この課題に応える“現場定着型DX”ソリューションとして、バックオフィス部門の生産性と人材力を同時に引き上げます。
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りいただき、操作感や効果をその場でご体験ください。
【会社概要】
会社名： 株式会社リベンリ
所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階
代表者： 代表取締役 倉橋 康友
設立： 2018年5月22日
URL： https://litera.app/company/
本件に関するお問合わせ先
担当：大石
メール：oishi.rento@libenri.com
電話：070-1385-9535
関連リンク
バックオフィス World 2025 夏 大阪
https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka