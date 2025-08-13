報道関係者各位

2025年8月12日

株式会社リベンリ

現場で“学びながら働く”を実現！

業務効率化ソフト「リテラアップ」が『バックオフィスDXPO 大阪’25』に出展決定





バックオフィス業務の自動化や効率化が求められる中、リテラアップは「現場主導型の育成」という新しいアプローチで、生産性と人材力を同時に底上げします。









展示会概要

展示会名： バックオフィス World 2025 夏 大阪

会期： 2025年8月27日（水）～8月29日（金） 各日10:00～17:00

会場： インテックス大阪

ブース番号： 決定次第発表

主催： バックオフィス World 実行委員会

入場料： 無料（事前登録制）

公式サイト：



出展製品「リテラアップ」とは

「リテラアップ」は、PC上の操作をリアルタイムで解析し、操作内容に応じた最適なショートカットキーや機能をポップアップで提示する特許取得済みソフトウェアです。ユーザーの熟練度に合わせたアドバイスを行い、日常業務の中で自然なスキルアップを促進します。

主な特長

ログ解析によるスキルの可視化・定量評価未経験者の早期戦力化と中堅層の業務改善を両立OJTや集合研修に頼らない、自律学習型の育成環境を構築PC業務に溶け込む“非干渉型”アシスト設計

ご来場の皆様へ

「業務効率化」と「人材育成」を同時に実現することは、今やあらゆる業種の共通課題です。

リテラアップは、この課題に応える“現場定着型DX”ソリューションとして、バックオフィス部門の生産性と人材力を同時に引き上げます。

ぜひ弊社ブースにお立ち寄りいただき、操作感や効果をその場でご体験ください。



【会社概要】

会社名： 株式会社リベンリ

所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階

代表者： 代表取締役 倉橋 康友

設立： 2018年5月22日

URL： https://litera.app/company/

本件に関するお問合わせ先担当：大石メール：oishi.rento@libenri.com電話：070-1385-9535関連リンクバックオフィス World 2025 夏 大阪https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka