【内部構造・完全解剖】GPT-OSS-120B リバースエンジニアリングレポート！ハヤシシュンスケ氏のAI実践コミュニティに読者限定で初月無料参加｜カスタマークラウドコラボ期間限定キャンペーン

カスタマークラウド株式会社（本社：東京都新宿区）は、プロンプトエンジニアリングの第一人者ハヤシシュンスケ氏がnote記事「【内部構造・完全解剖】GPT-OSS-120B リバースエンジニアリングレポート｜なぜ"単一GPU"で動くのか？」（https://note.ambitiousai.co.jp/n/n0aa77038f318）で提唱するAI内部構造の理解とエージェント中心世界への対応戦略を実践できるコミュニティへの特別参加キャンペーンを開始いたしました。



本キャンペーンは、ハヤシ氏の記事を読んで「実際にGPT-OSS-120Bの技術的本質を理解し次世代AI開発に活用したい」と考える技術者や研究者に向けて、同氏が主宰するコミュニティへの参加を初月無料でご提供するものです。



1. https://larkdx.com にアクセス


2.「無料相談」を選択


3. 申し込みフォームに「ハヤシシュンスケコミュニティ 初月無料希望」と記入



特典内容


・通常月額料金が初月無料


・ハヤシシュンスケ氏の最新ノウハウに直接アクセス


・実践者同士のネットワーキング


・ワークショップへの参加


※法人プランは本キャンペーンの対象外となります



コミュニティで得られる価値


□ シュンスケ式プロンプトデザインメタプロンプトの実践的な習得
ゴールシークプロンプトの進化版や限定テクニックを含む、GPT-5時代を先取りする高度なプロンプトエンジニアリング手法を体系的に学べます。



□ ハヤシシュンスケ氏から直接学べる環境
プロンプトデザインのパイオニアによる指導と、メンバーシップ限定の最新テクニックを共有する機会を提供します。



▼「ハヤシシュンスケ」メンバーシップ申込はこちら
https://note.ambitiousai.co.jp/membership/join



▼【GPT-5完全ガイド】歴史が変わった。
何がどう進化したのか？料金、使い方、性能のすべてを“日本一”分かりやすく解説します


https://note.ambitiousai.co.jp/n/n0032592a863e



▼限定動画全編はメンバーシップで公開中
https://note.ambitiousai.co.jp/membership/join


GPT-5公開の1ヶ月以上前に「OS化」などの未来を予見！
“神プロンプト”開発者ハヤシ シュンスケ氏が初公開する、


AI時代の新常識「AIとの共創設計」とは？


ハヤシシュンスケ氏 プロフィール


プロンプトエンジニアリングの第一人者として、多数の企業でAI活用コンサルティングを手がける。note記事やSNSでの発信を通じて、実践的なAI活用法を多くのビジネスパーソンに広めている。特にChatGPTをはじめとする生成AIの業務活用において豊富な実績を持つ。


https://www.customercloud.co.jp/prof/shunsuke/



