【8/14開催】AI×教育の未来が神戸に集結！「KOBE AI サマーフェスティバル 2025」全プログラム決定

一般社団法人教育AI活用協会KOBE AI サマーフェスティバル 2025

一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都／代表理事：佐藤雄太）は、神戸市経済観光局が主催する、AIと教育の未来を考える大型イベント「KOBE AI サマーフェスティバル 2025」において、企画・運営を担当いたします。

本イベントは、「真夏のAI探究 人間とAI、共創の時代」をテーマに、基調講演やワークショップ、学生・参加者によるLT（ライトニングトーク）を通じて、AIと教育の新たな関係性を体感できる参加型フェスティバルです。中高生・大学生・大学院生をはじめ、教職員の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

イベント概要

お申込み :https://kobe-ai-fes.peatix.com

【日時】

2025年8月14日（木）

14:00～18:00（13:30 開場）

【会場】

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4

【参加費】

無料（事前申込制）

【対象】

・学生（中学生・高校生・大学生・大学院生等）

・教職員

コンテンツ

詳細を見る :http://ai-ueo.org/kobe-ai-fes

基調講演と実践的なワークショップを通して、AIの可能性と教育とのつながりを体験できます！

【基調講演登壇者】

・松尾 豊 氏

東京大学大学院工学系研究科

技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター教授

AI戦略会議座長 ほか

講演タイトル： AIの最新動向と、これからの学び

・坂之上 洋子 氏

一般社団法人42tokyo 理事長、経営ストラテジスト

講演タイトル： 誰がAI時代にサバイバルできるのか？



・澤 円 氏

（株）圓窓 代表取締役

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部専任教員（教授）

一般社団法人生成AI活用普及協会理事

講演タイトル： 超AI時代に必要なマインドセット ～人生を楽しく歩むために必要なこと～

・橋口 剛 氏

元Googleクラウド 執行役員 AI事業本部長

株式会社Arty Intelligence Lab. 代表取締役

講演タイトル： AIで未来を切り開く学生起業家たち（仮）

【ワークショップ（定員制）】

・青楓館高等学院

・Sunrise AIとgakuse.aiのコラボレーション

・神戸情報大学院大学

【LT（ライトニングトーク）セッション】

参加者や学生による5分間のミニプレゼンテーション！

AIや教育、デジタルに関する取り組み・アイデア・体験談などをシェアします。

※ご注意※

・イベント中の個人の撮影は全面禁止です。

・概要、募集及びスケジュールについては変更する場合があります。

・車椅子でご来場の方、特別なご配慮が必要な方は、事前にご連絡ください。

（ 連絡先：info@ai-ueo.org ）

・客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので、予めご了承ください。

・未成年の方は、保護者の方の同意の上、ご応募ください。

・不測の事態があった場合、本イベントの一部またはすべてを、変更・中断あるいは中止または終了する場合があります。

・会場の駐車場には限りがございますので、電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。

■ 主催・後援・運営

主催：神戸市経済観光局 新産業創造課

後援：

兵庫県 神戸市立工業高等専門学校 兵庫県教育委員会

神戸市教育委員会 神戸大学附属中等教育学校 神戸大学システム情報学部

株式会社Digeon 株式会社神戸新聞社

国立研究開発法人 産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム

神戸情報大学院大学 株式会社オプティム

ペタビット株式会社 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

Studio Veco

企画・運営：一般社団法人 教育AI活用協会（AIUEO）



教育現場における生成AIの活用普及を通じて、教育の質向上を目指しています。イベント開催などを通じて、学びの未来を支えます。

HP：https://ai-ueo.org

■ お問い合わせ

一般社団法人 教育AI活用協会（AIUEO）

メールアドレス：info@ai-ueo.org