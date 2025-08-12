IssueHunt株式会社主催、25歳以下の若年層のためのバグバウンティイベント「P3NFEST Bug Bounty」、参加企業であるENECHANGEが提供するバグバウンティプログラムが決定

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/ (https://issuehunt.jp/))」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、大学生以上25歳以下限定バグバウンティイベント、「P3NFEST Bug Bounty 2025 Summer」を、2025年8月20日～9月30日に開催することをお知らせいたします。

参加企業各社より、自社製品を対象とし、大学生以上25歳以下の皆様だけが参加出来るバグバウンティプログラムを、イベント期間中（2025年8月20日～2025年9月30日）ご提供頂きます。参加登録頂いた大学生以上25歳以下の皆様は、プログラム提供企業が指定する製品に対して脆弱性診断を行うことができ、脆弱性を発見した場合、企業より賞金を受け取ることができます。また、上位入賞者に対しては、景品の贈呈を予定しています。

＜概要＞

イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2025/summer/bugbounty

開催日時：2025年8月20日～9月30日

参加登録：イベントページより参加登録をお願いいたします

参加資格：高等専門学校、専門学校、大学、大学院、外国籍の留学生で、在学中もしくは休学中の学生（2025年8月20日時点で学生）、もしくは社会人で25歳以下（2025年8月20日時点で25歳以下）の皆様。※学生の年齢制限はございません。

ENECHANGE様に提供いただくバグバウンティプログラム

- 電気・ガス見直しサイト「エネチェンジ」

「エネチェンジ」は、2016年の電力自由化、2017年のガス自由化を受けて開始されたサービスです。電気・ガス料金の比較から切替までを一気通貫で行うことができる、電気代見直しサイト利用者数No.1 (※1) のプラットフォームを提供しています。また、2025年3月より、引越し時の「ガスの開栓受付」機能を新たに追加しました。これにより、引越し時の手続き負担が軽減されるほか、料金の節約も期待できます。 ※1 2024年12月時点のGoogle検索の当社による調査。設定した64件のキーワードに対して1位表示となっている件数を集計して比較数を集計して比較

- 電気自動車（EV）充電器スポット・スタンドの検索＆口コミサービス「EVsmart.net」

「EVsmart.net」は、EVやプラグインハイブリッド自動車（PHEV）ユーザー向けに、充電器スポット・スタンドの検索＆口コミサービスを提供しています。全国22,000箇所以上のEV充電スポット情報が検索可能 (※2) であり、「EVsmart」に寄せられた15万件を超える口コミ情報を元に情報の修正・更新を行うことで、EVユーザーに最新かつ正確な情報を提供しています。高品質な情報サービスは自動車メーカーを含む業界内で認知度が高く、高い評価を受けています。 ※2 EVsmart.netウェブサイトより（2025年7月時点）

＜参加者への特典＞

- 検証用の環境を提供し、参加者が安心してバグハントできる環境を提供する- 優秀者に対し参加賞を贈呈

ENECHANGE様からの応援コメント

ENECHANGE株式会社

VPoT／システム開発部マネージャー／CTO室マネージャー 岩本 隆史氏

私たちENECHANGEのミッションは、「エネルギー革命」を技術革新により推進し、より良い世界を創出することです。 このミッションを達成するため、弊社では提供サービスのセキュリティ診断を随時実施し、情報の漏洩や改竄などの事故防止に努めています。

本イベントを通じて、弊社サービスのさらなるセキュリティ向上を目指すとともに、参加者の皆様に得がたい経験を少しでも提供できれば幸いです。 調査方法を学んで実践し、将来のキャリアにつなげていただくことを期待します。

＜採用サイト＞

https://engineer-recruit.enechange.co.jp/

バグバウンティプログラム提供企業様

（敬称略）

- 株式会社日本経済新聞社- 株式会社ヌーラボ- 株式会社サイバーエージェント- コインチェック株式会社- 株式会社GMW- ENECHANGE株式会社- 株式会社ソラコム- 株式会社シンクロ・フード- 株式会社Helpfeel- 株式会社Finatextホールディングス

「P3NFEST」主催企業 IssueHunt株式会社について

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。

【会社概要】

会社名：IssueHunt株式会社

代表者：横溝 一将

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/

お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」：https://issuehunt.jp/

アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」：https://baselinehq.io/

【お客様事例（一部）】

Sansan株式会社様

シフトレフトを促進する一手 セキュリティ対策と開発経験を両立させる、Sansan流・継続的多層防御をASPM「Baseline」が支援 https://baselinehq.io/cases/sansan

株式会社サイバー・バズ様

開発チームの未来を見据えたDevSecOps戦略ーーサイバー・バズ技術担当執行役員が語るASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz

株式会社CARTA HOLDINGS様

CARTA HDの多様な事業のセキュリティ課題に挑む ！「第2のセキュリティチーム」としてのASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/carta-holdings

株式会社GMW様

会社資金が枯渇するほどのセキュリティインシデントから復活ーーASPM「Baseline」と二人三脚で歩むプロダクトセキュリティ https://baselinehq.io/cases/gmw