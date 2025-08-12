オッズパーク×777TOWN mobileとのコラボキャンペーンが8月12日(火)より開催！～最大2,000円分のOPコインと「777TOWN mobile」で使えるアイテムが当たる～

株式会社サミーネットワークス

オッズ・パーク株式会社が運営する公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」と株式会社サミーネットワークスが運営するスマートフォン向けパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」（スリーセブンタウンモバイル）は、2025年8月12日(火)より両社のサービスで利用できる景品が当たる「オッズパーク×777TOWN mobile スペシャルキャンペーン」を開催します。

■コラボキャンペーンの背景

両社のサービスは「いつでも、どこでも、24時間好きなものを楽しみたい」というお客様の思いを叶えるために誕生しました。両サービスに共通するエンターテイメント性を生かし、お客様により一層サービスを楽しんでいただき、互いの業界をともに盛り上げることを目的に本キャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

【「オッズパーク」URL】

https://sp.oddspark.com/cp/2025/777town_0812/campaign.html

【「777TOWN mobile」】

アプリ内の「キャンペーン概要」をご確認ください。

【実施内容】

第一弾：1st キャンペーン～オッズパークで遊びまくれ！

【期間】

2025年8月12日(火)～17日(日)

【概要】

「オッズパーク」にて期間中に実施される競輪・オートレースに投票し、所定の条件を達成すると「777TOWN mobile」で使えるゲーム内アイテムと「オッズパーク」で使えるOPコイン※を最大1,000円分プレゼント。

※ OPコインは「オッズパーク」内でご利用いただける電子マネーで、PayPay、メルペイ、各種クレジットカード、インターネットバンキングから購入（チャージ）することができます。

第二弾：2nd キャンペーン～777TOWN mobileで遊びまくれ！

【期間】

2025年8月19日(火)～8月26日(火)

【概要】

「オッズパーク」から送信される、1stミッションの達成者向けのシリアルコードを「777TOWN mobile」で入力し、「777TOWN mobile」において、すべてのパチンコ・パチスロアプリを対象に条件を達成すると「オッズパーク」で使えるOPコインを1,000円分プレゼント！

※ 応募要領や対象会員などの諸条件があります。詳しくは各キャンペーンページをご覧ください。

※「1st キャンペーン～オッズパークで遊びまくれ！」でプレゼントするゲーム内アイテムの使用及び「2nd キャンペーン～777TOWN mobileで遊びまくれ！」の参加には、777TOWN mobileの有料会員登録(税込1,100円)が必要となります。初回登録から7日間は無料体験が可能です。無料体験期間終了後、遊び放題コース1,100円(税込)の料金が発生します。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社で、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営し、全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に係る投票券の販売を受託。予想情報・レース映像などの各種コンテンツの無料提供や、会員登録時に選択可能な多数の決済銀行との提携があり、初めて公営競技のインターネット投票サービスを利用する方にとって、利用しやすいサービスを提供している。インターネット投票サービスによる投票券の販売を通じ、新しい公営競技ファンの開拓ならびに投票券の売上拡大を推進し、収益の一部を畜産振興や地域産業振興等、幅広い分野に役立てることで、地域活性化に貢献していく。

【「オッズパーク」サービスサイト】

・スマートフォン ：https://sp.oddspark.com/

・アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

・パソコン ：https://www.oddspark.com/

【777TOWN mobile（スマートフォン向けサービス）】

・対象OS：iOS、Android

・サービス利用料：1,100円（税込） ※1ヶ月間プレイ可能

・公式サイト：https://777town-sp.net/

いつでもどこでもスマホで遊べる！

配信しているすべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！

さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、パチンコ・パチスロアプリ以外にも

楽しめる要素がいっぱい！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。