バルカー、「IT導入補助金2025」のIT導入支援事業者に認定　　　設備点検プラットフォーム「MONiPLAT」が補助対象ITツールに採択

株式会社バルカー

株式会社バルカー（本社 東京都品川区、代表取締役会長CEO 瀧澤利一、以下バルカー）は、「IT導入補助金2025」の IT導入支援事業者として、昨年に続き2年連続で認定されました。また、バルカーが提供する設備点検プラットフォーム「MONiPLAT」も、引き続き補助対象ITツールとして採択されています。

これにより、補助対象となる中小企業・小規模事業者の皆さまは、「MONiPLAT」導入時に最大で導入費用の1/2の補助金交付を申請いただけます。バルカーは今後も、ITを活用した業務効率化・生産性向上の支援を通じて、お客様の事業成長に貢献してまいります。

■「IT導入補助金2025」を活用したMONiPLAT導入のご案内

・補助対象者 中小企業・小規模事業者等

※対象の定義は以下公募要領のP.6-7を参照ください

https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/it2025_koubo_tsujyo.pdf

・補助率・補助対象 1年間分または2年間分のMONiPLAT月額利用料の半額が補助

※3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業

員の30%以上であることを示した場合は補助率2/3以内

・補助対象期間 1年間か2年間の選択

■「IT導入補助金2025」について

IT導入補助金2025は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化

やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

・IT導入補助金2025 詳細

https://it-shien.smrj.go.jp/

・バルカーの関連ページ（IT導入支援事業者）

https://it-shien.smrj.go.jp/search/businessdetail/?business_numbering=ITP06-0002097

・MONiPLATの関連ページ（ITツール）

https://it-shien.smrj.go.jp/search/tooldetail/?it_tool_numbering=DL06-0020789

・補助金申請期間 スケジュール

https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/

■補助金申請に関するお問い合わせ先

株式会社バルカー/MONiPLAT サービスデスク E-mail：support-moniplat@valqua.com

■設備点検プラットフォーム「MONiPLAT（モニプラット）」とは

設備管理デジタルサービスの「一元管理」ツールで、現場管理の基本である定期点検にフォーカス

したサービスです。現場で行われているアナログな紙での点検業務を、スマートフォンやタブレッ

トで簡単にペーパーレス化。スマートフォンやタブレットでの点検設備の検索・点検報告書作成や

リアルタイムでの承認申請に加え、複雑で煩雑な設備点検のスケジュール管理や点検予定のリマイ

ンドも可能。それに加え、予知保全サービスとも連携したワンストップ管理が可能なプラットフォ

ームとして、利用可能サービスを今後もさらに拡大していく予定です。石油化学、食品、金属加工

、建設、農業など業種問わず、現場の業務効率化を図り、ひいては人手不足の解決にも寄与しま

す。 https://moniplat.valqua.co.jp/

MONiPLATのHPトップ画面

MONiPLATのサービス（スマホイメージ）MONiPLATのサービス（PCイメージ）

以上