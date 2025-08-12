ELECTRONのデンキバリブラシ(R)2.0をはじめとした各種製品が大阪市のふるさと納税返礼品に採用
デンキバリブラシ(R)2.0＋ボディをはじめとしたエレクトロンの製品が大阪市のふるさと納税返礼品に登場。
結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から生まれたブランドであるエレクトロンの製品が、本社を構える大阪市のふるさと納税返礼品として採用されました。
ふるさと納税は、皆さまがお住まいの自治体に納める税金の一部を、任意で故郷や応援したい自治体を選んで“寄付”というかたちで届けられる制度です。一定の条件のもとで税金の控除が受けられるとともに、寄付額に応じて地域の特産品などが返礼品として贈られる仕組みになっています。
“製品のふるさと”である自治体と全国の皆さまをつなぐことで、地域のさらなる魅力発信および活性化に寄与すると同時に、当社製品を通じて皆様に驚きの美容体験をお届けいたします。
返礼品は、「ふるなび」にてすでにお取り扱いを開始しております。
なお、総務省の方針により、現行制度は2025年9月30日までとなり、10月1日以降はすべてのふるさと納税ポータルサイトでの「ポイント付与」が廃止される予定ですので、ご留意ください。
■返礼品 一覧
全身ケアがこれ1台で。サロン仕様のリフトケアを叶えるデンキバリブラシ2.0＋ボディ
デンキバリブラシ(R)2.0 ＋ボディ
寄付額：727,000円
頭皮からつま先まで1台で全身サロン級ケアを。
特許取得のピンヘッドが叶える針のような低周波の繊細な刺激が、美容だけにとどまらず全身をときほぐします。
≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1448168)
超実感フェイシャルケア美顔器 エネボール(R)
エネボール(R)
寄付額：294,000円
磁気を内蔵した独自の電極を経由して通電することで、繊細な刺激ながらも確かな体感をお届けする超実感フェイシャルケア美顔器。
≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1454018)
美顔器のように肌を引き締める タイトニングミスト
タイトニングミスト 150ml
寄付額：20,000円
電子を豊富に含んだ独自成分である活性電子水(TM)をベース配合。シュッと吹きかけるだけで美顔器のように肌を引き締めて整える“塗るデンキバリブラシ”とも呼ばれる導入ミスト化粧水。
≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1448171)
シンクロシャンプー＆トリートメント ボトルセット
シンクロシャンプー ファム ＆ トリートメント FOR SCALP ボトルセット
寄付額：24,000円
活性電子水(TM)をベースにしたシャンプー＆トリートメントが頭皮と毛髪の環境を整え、根元ふんわり・毛先まとまる凛とした美髪へ。
≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1448170)
- デンキバリブラシ(R)2.0 (単品モデル) 寄付額：598,000円≪ふるなびで詳細を見る≫ (https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1448169)
- スキンケアトライアルセット【もっちりクリア】 寄付額：11,000円セット内容：タイトニングミスト ブライト 20ml/モイスチャーステムローション 20ml/フェイスジェル10g≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1622291)
- スキンケアトライアルセット【うるおいタイト】 寄付額：11,000円セット内容：タイトニングミスト 20ml/モイスチャーステムローション 20ml/フェイスジェル 10g≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1602420)
- スキンケアセット【しっとりタイプ】 寄付額：60,000円セット内容：タイトニングミスト ブライト 120ml/モイスチャーステムローション 120ml/フェイスクリーム 50g≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1602416)
- スキンケアセット【さっぱりタイプ】 寄付額：54,000円セット内容：タイトニングミスト 150ml/モイスチャーステムローション 120ml/フェイスジェル 80g≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1602415)
- シャンプー・トリートメント・ヘアオイルセット 寄付額：37,000円セット内容：シンクロシャンプー ファム FOR SCALP 300ml/シンクロトリートメント 300g/シンクロオイル 100ml≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1602419)
- シャンプー・トリートメント 詰め替えセット【各1個】 寄付額：43,000円セット内容：シンクロシャンプー ファム FOR SCALP 600ml/シンクロトリートメント 600g≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1602417)
- シャンプー・トリートメント 詰め替えセット【各2個】 寄付額：84,000円セット内容：シンクロシャンプー ファム FOR SCALP 600ml×2個/シンクロトリートメント 600g×2個
≪ふるなびで詳細を見る≫(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1602418)
ブランド紹介
” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.
すべての肌に、驚きを。 ”
『 ELECTRON（エレクトロン）』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から誕生し、20周年を迎えました。
今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。
化粧品として、より身近に・より手軽に。
美容体験として、より深く・より心地よく。
商品ラインナップなど詳細ページはこちらから。
https://shop.el.gm-beauty.jp/
販売チャネル
公式オンラインショップ、全国の美容サロン、一部バラエティショップや小売店、期間限定百貨店POP UP SHOP等
取扱店一覧：https://www.gm-beauty.jp/shop_list/
最新イベント情報：https://www.gm-beauty.jp/article/
【公式オンラインショップ】
・ELECTRON ONLINE SHOP：https://shop.el.gm-beauty.jp/
・「楽天市場」公式：https://www.rakuten.co.jp/electronshop/
・「Yahoo!ショッピング」公式：https://store.shopping.yahoo.co.jp/electron-everyone/
・「Amazon」公式：https://www.amazon.co.jp/electron
【公式SNS】
・Instagram：https://www.instagram.com/electron_beauty/
・X：https://twitter.com/electron_beauty
・TikTok ：https://www.tiktok.com/@electron_beauty
・LINE：LINE内で「エレクトロン」で検索
【ご注意】不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。
『デンキバリブラシ(R)』『エネボール(R)』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。
また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。
知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら
https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html
有限会社GM CORPORATION について
『 ELECTRON（エレクトロン）』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水(TM)（整肌成分）をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。
有限会社 GM CORPORATION
2005年3月7日設立
本社 大阪市北区中津1-11-1 中津センタービル
代表取締役 辰巳祐子
【製品に関するお問い合わせ先】
有限会社GMコーポレーション
TEL：06-6375-7170 MAIL：info@gm-beauty.jp