個人制作の新作トレーディングカードゲーム『レジェンド・オブ・スターズ』CAMPFIREで目標金額を超える260万円達成、製造へ

レジェンド・オブ・スターズ

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2025年6月21日（土）より実施していた第1弾ブースターパック製造プロジェクトが、8月3日（日）に終了し、260万円（達成率132％）を達成しました。

URL：https://camp-fire.jp/projects/840104/view

クラウドファンディング概要

主催：レジェンド・オブ・スターズ運営（東京都渋谷区／代表：長谷川健太）

期間：2025年6月21日（土）～ 8月3日（日）

目的：第1弾ブースターパック「Catch the Future！」の製造資金調達

達成額：2,652,429円（目標200万円／達成率132％）

今後の活動予定

クラウドファンディング終了を受け、返礼品およびブースターパック第1弾の製造に向け準備を開始しております。

製造状況や発送時期などの最新情報は、下記にて随時更新予定です。

CAMPFIRE活動報告：https://camp-fire.jp/projects/840104/view/activities

公式サイトニュース一覧：https://legend-of-stars.com/news/

『レジェンド・オブ・スターズ』とは

本作は、約1年半の開発期間を経て2025年1月にリリースされた個人制作の新規トレーディングカードゲームです。

「ボードゲームのような駆け引き」と「TCGならではのデッキ構築」を融合させ、カードだけで奥深い戦略が成立するように設計。さらに、“移動”という要素を加えることで、戦況の変化と戦略性をより一層高めています。

プレイヤーはカード上のキャラクターを移動させ、戦場を駆け巡りながら戦います。これまでにないプレイ体験を提供する、新感覚TCGです。

