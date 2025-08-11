ORICO Japan、RAID対応4ベイHDDケース「9848RU3」を期間限定特別価格で提供～最大88TBの大容量ストレージがAmazonにて45%OFF～

深圳市奥睿科电子商务有限公司

データ管理のプロフェッショナル向けに開発されたORICO 9848RU3（4ベイRAID HDDケース）が、Amazonにて期間限定クーポン販売中です。通常価格24,999円が45%OFFの14,956円（クーポンコード：MQD89OXP）に。大容量・高速・高セキュリティなストレージソリューションを特別価格で導入できるチャンスです。

ORICO 9848RU3は、最大88TB(22TB×4台)の大容量ストレージを実現する4ベイRAID HDDケースで、USB3.0接続による高速転送(最大235MB/s)と8種類のRAIDモード(0/1/5/10/JBOD等)を搭載。アルミ筐体と静音冷却ファンによる優れた放熱性、セーフティロック機能付きの頑丈な設計、150W電源による安定動作を特徴とし、業務用からホームユースまで幅広いデータ管理ニーズに対応します。現在Amazonで45%OFFの特別価格で提供中です。

「ORICO 9848RU3」割引情報

キャンペーン期間：2024年8月10日から2024年8月28日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1TM89H7

クーポンコード：MQD89OXP（27%期間限定割引+18%コード）

割引き前の価格：24999円

割引き後の価格：14956円

ORICO 9858RU3は、最大88TB(22TB×4台)の大容量ストレージを実現する4ベイRAID HDDケースで、USB3.0接続による高速転送(5Gbps)と8種類のRAIDモード(0/1/5/10/JBOD等)を搭載。アルミ合金筐体と静音冷却ファンによる優れた放熱性、セーフティロック機能付きの頑丈な設計を特徴とし、業務用からホームユースまで幅広いデータ管理ニーズに対応します。現在、2024年8月10日～8月28日の期間限定で、Amazonにて27%オフ+クーポンコード「MQD89OXP」適用で合計45%OFFの15,392円（通常価格23,999円）で提供中です。

「ORICO 9858RU3」割引情報

キャンペーン期間：2024年8月10日から2024年8月28日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD7K7LTC

クーポンコード：MQD89OXP（11%期間限定割引+18%コード）

割引き前の価格：20999円

割引き後の価格：15392円

まとめ

ORICOの9848RU3（5ベイ）と9858RU3（4ベイ）は、業務用からホームユースまで幅広く対応する高信頼性のRAID対応HDDケースです。最大22TBのHDDを5台（110TB）または4台（88TB）まで搭載可能で、8種類のRAIDモードによりデータの高速化や冗長化を柔軟に選択できます。アルミ合金製筐体とセーフティロック機能を備え、長期運用に最適な設計です。

