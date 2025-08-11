神戸、夜を彩るネオンロックバンド＜猫背のネイビーセゾン＞10月1日リリースの3rdミニ・アルバム『ICE GLEAM』（読み：アイスグリーム）アルバム詳細発表！

The Orchard Japan

秋の訪れが待ち遠しい、10月1日リリースの＜猫背のネイビーセゾン＞3rdミニ・アルバム『ICE GLEAM』（読みアイスグリーム）。本日、アルバムの詳細が発表された。



バンドが提唱する”ネオンロック”=「誰もが持つ胸の奥にあるキラキラしたものを音に紡いで届ける事」。3rdミニ・アルバム「ICE GLEAM」は、"ネオンロック"に付随した【愛すグリーム≒煌めきを愛そう】と言う想いが込められた1枚となっている。





アルバム・ジャケットはポップでキラキラした音が聴こえるビジュアルとなっており、前作『NEON EYES』に続き今作もメンバーのBa/Choおかともきが手掛けた。収録曲は全6曲、先ごろ話題になった映画「バッコン！」で初映画主題歌を担当する「MONOTARINAI」をはじめ、3ヶ月連続でリリースされた「ウェイティン!!」、「カッコつかないよ」、「DOLE PLAYING」、新曲「Highway Life」、「我爱你」の2曲を収録。ネオンロックの進化は加速するばかりである。本アルバムはタワーレコード限定発売。予約/購入者特典として、こちらもメンバーのBa/Choおかともきがデザインしたオリジナル・ステッカーがプレゼントされる。また、11月からスタートする『猫背のネイビーセゾン pre. 【GLEMLiNS TOUR】 (読み : グリムリン ツアー)』の対バンを発表。東京公演にbokula.、宮城公演にBroken my toybox、Gum-9、愛知公演にトップシークレットマン、石川公演にザ・シスターズハイ、セカンドバッカー、福岡公演に'97,Kids、YUTORI-SEDAI、広島、高松公演にosage、ペルシカリアの出演が決定した。

ファイナル大阪公演は心斎橋BIG CATでのワンマンライブとなる。

チケットは現在一般発売中。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝



※猫背のネイビーセゾン 3rd ミニ・アルバム 『ICE GLEAM』 （読み：アイスグリーム）

■発売日：2025年10月1日（水）

■価格：\1,980(税込)

■Label : mini muff records/murffin discs

■収録曲

M1:ウェイティン!! (2025.04.23 release )

M2: Highway Life （新曲）

M3: DOLE PLAYING（2025.06.18 release）

M4：カッコつかないよ（2025.05.28 release）

M5:我爱你（新曲・読み：ウォーアイニー）

M6:MONOTARINAI（映画「バッコン！」主題歌）



■タワーレコードCD予約URL：https://tower.jp/item/6915979

■予約/購入特典：店舗・オンライン共通 オリジナル・ステッカー

*先着順、数量限定



※猫背のネイビーセゾン pre. 【GLEMLiNS TOUR】 (読み : グリムリン ツアー)

■日程

11月7日(金) 東京・渋谷＜WWW＞ 開場18:00/開演18:30

w / bokula.



11月8日(土) 宮城・仙台＜LIVE HOUSE enn3rd＞ 開場18:00/開演18:30

w / Broken my toybox / Gum-9



11月14日(金) 愛知・名古屋＜ell.FITS ALL＞ 開場18:00/開演18:30

w /トップシークレットマン



11月16日(日) 石川・金沢＜vanvanV4＞ 開場17:30/開演18:00

w / ザ・シスターズハイ / セカンドバッカー



11月23日(日) 福岡・福岡＜Queblick＞ 開場17:30/開演18:00

w / '97,Kids、YUTORI-SEDAI



11月29日(土) 広島・広島＜Cave-Be＞ 開場17:30/開演18:00

w / osage、ペルシカリア



11月30日(日) 香川・高松＜TOONICE＞ 開場17:30/開演18:00

w / osage、ペルシカリア



12月5日(金) 大阪・大阪＜BIGCAT＞ 開場18:15/開演19:00

※ONE MAN LIVE



■チケット料金

・スタンディング（一般） 4,000円 (Drink代別・整理番号付き)

・スタンディング（U-18） 3,000円 (Drink代別・整理番号付き)

公演当日時点18歳以下の方対象のチケットとなります。

入場時に年齢確認を行いますので、学生証や本人確認書類などの身分証明書をお持ちください。

18歳以下の年齢確認ができなかった場合は、通常チケットとの差額(\1,000)を現地にてお支払いいただきます。



■年齢制限 未就学入場不可

■枚数制限 お一人様 4枚まで ※複数公演申し込み可

■チケット販売URL：https://eplus.jp/nekosezo/



＜猫背のネイビーセゾン＞ Short Profile

2019年、港町・神戸で結成。 夜を彩るネオンロックバンド「猫背のネイビーセゾン」。

井上直也(Vo./Gt.)、おかともき(Ba.)、横山大成(Gt.)、石坂圭介(Dr.) の同郷4人組。

多様なジャンルを昇華しながら、懐かしさを感じる煌びやかなサウンドと、耳に絡む秀逸なワードセンスが魅力。ネオンロックを提唱する個性豊かなメンバーが、鮮烈なライブパフォーマンスでステージを極彩色に染める。関西のライブハウスを中心に活動中。murffin discs所属。



Official HP: https://nekosezo.ryzm.jp

X（Twitter）: https://x.com/nekosezo

Instagram: https://www.instagram.com/nekosezo/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nekosezo

YouTube: https://www.youtube.com/@Nekosezo