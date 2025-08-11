バンドプロジェクト・shallmのオフィシャルサイトならびにファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年8月11日（月）にshallmのオフィシャルファンクラブをオープンしたことをお知らせします。

shallm（シャルム）は自ら作詞・作曲を手掛けるボーカリストliaによるバンドプロジェクトです。

2023年3月に初のオリジナル曲「夢幻ホログラム」をデジタルリリース。同年9月にはMBSドラマ「女子高生、僧になる。」のオープニングテーマ「センチメンタル☆ラッキーガール」にてメジャーデビューを果たしました。その勢いのまま数々のタイアップを獲得し、2024年には1stフルアルバム「charme」を発表。2025年7月には「虚飾のキス」（伊原六花主演の木曜ドラマ「恋愛禁止」オープニングテーマ）をリリース。8月にはツアーのために書き下ろした新曲「ゾンビ」を引っ提げ自身初の全国ツアー「shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆」を開催。本日の東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO公演にてツアーファイナルを迎え、大盛況のうちに幕を閉じました。

今回オープンしたのはshallmのオフィシャルサイトならびにファンクラブです。

ファンクラブ会員限定のチケット先行やブログに加え、過去に撮り溜めていたさまざまなオフショットギャラリーなど貴重なコンテンツを多数ご用意しています。

また、2025年10月5日（日）にはファンクラブオープンを記念した会員限定ミニライブの開催が決定。チケットは8月12日（火）から抽選にて受付予定です。

当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト／ファンクラブ詳細】

■サイト名

shallmオフィシャルサイト

■URL

https://shallm.jp/

■会費

月額：550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。

年会費：6,050円（税込）

※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。

■オフィシャルサイトコンテンツ

NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY、SCHEDULE

■ファンクラブコンテンツ

TICKET、MOVIE、GALLERY、BLOG

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。