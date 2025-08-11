ホリプロ所属若手俳優らによるスポーツイベント『Horipro Actors Sports Festival ～ホリアク運動会 2025～』開催！

株式会社ホリプロ上段左から：(赤）桑山、パース、小西、橘、古幡、(青）井上、樋口、佐藤、石原、鈴木 下段左から：(赤）島村、駒木根、八村、皆藤、絃瀬、(青）金子、樫尾、福澤、高橋、西野

ホリプロ所属若手俳優らによるスポーツイベント『Horipro Actors Sports Festival ～ホリアク運動会 2025～』（通称：ホリアク運動会）が、2025年8月11日(月)、東京・アリーナ立川立飛にて開催された。“運動会”をテーマに、赤・青2チームに分かれた出演者たちが全5種目の熱戦を繰り広げ、会場は終始大きな歓声と笑顔に包まれた。

＜Horipro Actors Liveとは＞

ホリプロ所属の若手俳優やアーティストが、歌やダンスなど、普段は見せない一面を披露する1夜限りの特別イベント。通称「ホリアク」。第1回は2022年3月30日、第2回は2023年1月22日、第3回は2024年2月17日、今年の2月11日に第4回が開催され、いずれも多くのファンから熱い支持を受けた。イベントでは、ライブパフォーマンスやトークショーに加え、オリジナルのコントなど毎回異なる企画や出演メンバーで構成される。タレントの新たな魅力を引き出し、ファンと出演者の心がひとつになる貴重な場として人気を博している。今回は「運動会」企画として開催!

＜公演概要＞

タイトル：Horipro Actors Sports Festival～ホリアク運動会2025～

日程：2025年8月11日（月・祝）

会場：アリーナ立川立飛（イベント会場）／ドーム立川立飛（物販会場）

〒190-0015 東京都立川市泉町５００－４

時間：第１部開場13:00 / 開演14:00

第２部開場17:00 / 開演18:00

チケット価格：アリーナ席13,500円(税込)

スタンド席・注釈付きスタンド9,500円(税込)

出演者：石原颯也/ 絃瀬聡一/ 井上祐貴/ 皆藤空良/ 樫尾篤紀/ 金子隼也

小西詠斗/ 駒木根葵汰/ 佐藤倖斗/ 島村龍乃介/ 西野遼/ 橘優輝

パース・ナクン/ 樋口幸平/WATWING (古幡亮/鈴木曉/高橋颯/八村倫太郎/桑山隆太/福澤希空）※五十音順

MC：登坂淳一

■オープニング～選手入場

オープニングアクト：WATWING

オープニングアクトは、WATWINGによるライブパフォーマンスからスタート。熱い歌声とキレのあるダンスで会場を一気に盛り上げた後、MC・登坂淳一の紹介で赤・青両チームの選手たちが入場した。続いて行われた選手宣誓では、八村倫太郎（赤）と井上祐貴（青）が、それぞれユーモアを交えた力強い宣誓を行った。

赤チーム選手宣誓：八村倫太郎青チーム選手宣誓：井上祐貴

ラジオ体操では、ホリアクメンバー最年少コンビの石原颯也と佐藤倖斗が先導し、客席も一緒に体を動かしてウォーミングアップを行った。

ラジオ体操：石原颯也ラジオ体操：佐藤倖斗

■第１競技：キャッチ de ホールインワン

仲間が打ったゴルフボールを虫取り網でノーバウンドキャッチする競技。狙いを定める打者と、走り回る捕球役のコンビネーションが勝敗を左右し、会場からは「ナイスキャッチ！」の声が飛び交った。橘優輝が正確なボールコントロールを見せ、赤チームが勝利した。

キャッチ de ホールインワン：橘優輝キャッチ de ホールインワン：皆藤空良

■第２競技：二人三脚リレー

ペアで脚を結び、全力疾走するチーム対抗二人三脚リレー。紐がほどけながらも互いを支え合い、会場は大きな笑いに包まれた。勝者は赤チーム。

二人三脚リレー：(左)福澤希空 (右)樋口幸平

■第3競技：お姫様ドッヂボール

チームの中に一人だけ存在する“お姫様”を守りながら戦うルールのドッヂボール。（赤チームの姫は桑山隆太、青チームの姫は鈴木曉）

誰がお姫様なのかを探り合う心理戦も加わり、白熱の攻防が展開。鈴木曉(青)にヒットし、赤チームの勝利。

お姫様ドッヂボール１.お姫様ドッヂボール２.

■ハーフタイム：トークショー

赤チームは小西＆駒木根ペア、青チームは樋口＆佐藤ペアがMCを担当。前半戦を振り返っての感想や、ホリアクメンバーから事前に集めたアンケートをもとに、「学生時代の運動会の思い出」など、普段は聞けないエピソードが飛び出し、会場は笑いに包まれた。

■第４競技：ピンポン玉＆借り物競走

赤・青それぞれを２チームずつ、計４チームに分かれ、スプーンにピンポン玉を乗せて運び紙コップに入れる「ピンポン玉競争」と、お題の品を会場内から探して運ぶ「借り物競走」の２種目に挑戦し、ゴールを目指してタイムを競った。機転と体力、そして観客との交流が勝敗のカギとなった。ここまで3連敗だった青チームが1・2フィニッシュを決め、巻き返しのきっかけを掴んだ。

ピンポン玉＆借り物競走：絃瀬聡一ピンポン玉＆借り物競走：西野遼

■第５競技：長縄跳び

10名で挑む１分間の長縄跳びを２回実施し、各ターンの最高連続成功回数を合計した数で赤・青対抗戦を行った。息の合ったチームワークが光り、会場からは大きな声援が送られた。赤チーム57回、青チーム42回で、赤チームの勝利となった。

長縄跳び：駒木根葵汰長縄跳び

■閉会式

全５競技を終えた後は、個人賞の発表と総合優勝チームの表彰式が行われた。観客・出演者問わず最も会場を笑わせた人物に贈られる「腹筋鍛えたで賞」は八村倫太郎(赤)が受賞。

１番真面目にラジオ体操を行った「ラジオ体操賞」には古幡亮(赤)が選ばれ、ラジオ体操時の様子がスクリーンに映し出されると、会場は笑顔に包まれた。個人MVPは石原颯也(青)が受賞した。

表彰式：（左）登坂淳一（右）八村倫太郎表彰式：石原颯也

総合優勝は赤チーム。喜びと感動の中、選手全員によるサインボール投げが行われ、約２時間にわたるイベントは幕を閉じた。

総合優勝：赤チーム

撮影：山下深礼・青木早霞

