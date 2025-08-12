アクセス就活　内定獲得フェア　in　渋谷に参加しました！

株式会社ＵＰＦ

リスクマネジメント分野のコンサルティングサービスを提供する株式会社UPF（本社：東京都中央区、代表取締役：仲手川 啓、以下当社）は、8/7（木）に開催された「アクセス就活 内定獲得フェア in 渋谷」に参加いたしました。

本イベントは2026年卒業予定の学生や既卒者を対象とした合同企業説明会で、当社ブースには様々なバックグラウンドや就活のお悩みを持つ学生の方々にお立ち寄りいただきました。

■当日の様子

当日は、実際に現場で活躍する若手コンサルタントや広報担当者、人事担当者等が当社の代表として出席し、仕事内容やキャリアパス、働く環境について直接ご紹介することができました。

学生からは、「自由な働き方ってどんな感じ？」や「プロテイン飲み放題って本当？」など、当社の少し変わった福利厚生や社内制度、働き方に関する質問が多く寄せられ、ブース内では終始活発な対話が繰り広げられました。

■就活生の皆さまへ

就職活動は、多くの企業と出会い、自分に合った環境や働き方を見極めていく大切な機会です。

弊社合同説明会ブースにご参加いただいた学生の皆さまには、

貴重なお時間を割いてお越しいただき、厚く御礼申し上げます。

お話しできたことを大変嬉しく思っております。

私たちUPFは、皆さまが納得できる選択ができるよう、

会社の実情や働く人の姿を率直にお伝えしてまいります。

もし少しでもUPFや私たちの事業にご興味をお持ちいただけましたら、

ぜひ説明会や面談の機会をご活用ください。

皆さまとお会いできる日を、心より楽しみにしております。

■当日の様子■会社概要

会社名：株式会社UPF

代表取締役：仲手川啓

本社：東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビルディング5階

事業内容：

・プライバシーマーク 認証新規取得・更新・運用コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/pmark/ ・ https://upfsecurity.co.jp/pmark-koushin/ ）

・ISMS認証新規取得・更新・運用コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/isms/ ）

・各種ISO認証（9001、14001等）取得・更新・運用コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/qms-ems/ ）

・GDPR対策コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/gdpr/ ）

・TISAX 認証取得コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/tis/ ）

・ISMAP 登録支援サービス

（ https://ismap.upfsecurity.co.jp ）

Webサイト： https://upfsecurity.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社UPF 望月/五十嵐

TEL：03-6661-0846

問い合わせフォーム： https://upfgroup.co.jp/Contact