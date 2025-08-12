法人顧客のニーズに合わせたAI問診×プロテイン提案パッケージを提供開始

SHANRI株式会社

SHANRI株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：坂井香璃）は、おなかラクト合同会社（東京都渋谷区、代表取締役：若井晋平）と協働し、法人向けパーソナルプロテイン提案パッケージの提供を開始します。

おなかラクト社はこれまでも、個人向けに体調や生活習慣に合わせたパーソナルプロテインを提供してきました。今回の協働では、その製造ノウハウや品質にSHANRIの音声対話型AIによる自然なヒアリング機能を組み合わせ、法人顧客のサービスや販売チャネルに組み込める「AI問診＋プロテイン提案」のパッケージを提案いたします。

このAI問診は、従来の紙やフォームによるアンケートではなく、顧客と自然に会話しながら体調・食習慣・好みを引き出し、法人が求めるデータ形式で提供可能。これにより、ジム、健康関連企業、シニア向け施設などでの活用が広がります。

提案されるプロテインは、筋肉増強を目的とした層だけでなく、健康管理や栄養補助を目的とする幅広い世代に対応。安心・安全な成分、豊富なフレーバー展開により、毎日の生活に取り入れやすく設計されています。法人向けには、独自パッケージや栄養素・オリジナルフレーバーの開発も可能です。

パーソナルプロテインサービス

1万通り以上の組み合わせで最適提案

従来の約3分間で行うパーソナライズ問診を、選択肢から選ぶ方式ではなく、自然な対話型に進化させることで、法人顧客が抱える細やかなニーズをより的確に把握できます。

1万通り以上のパーソナルプロテイン提供を実現するだけでなく、対話を通じて見出した顧客の要望や生活習慣を、法人サービスの改善や新規商品開発などに活かすことも可能です。

おなかラクト社は、完全なパーソナライズを実現するため、お客様からの注文ごとに一つひとつ手作りで製造しています。厳選されたエビデンスのある成分を使用し、品質に徹底的にこだわることで、お客様一人ひとりの希望に寄り添った安心・安全な製品を提供しています。

SHANRI社は、感覚的に表現される体調変化や症状の微妙なニュアンスを、AIによる自然言語処理で丁寧に解析・理解し、個々の状態に合わせたサポート設計を追求しています。

近年はシニア層のフレイル予防や女性の美容ケアなど、プロテインの活用分野が大きく広がっています。本サービスでは、筋力サポートだけでなく、日々の健康管理や美容・栄養補助などきめ細かくサポートが実現します。

お申し込みはこちら

個人向けパーソナルプロテインサービス :https://shanri.personal-protein.jp/lp.html

おなかラクト合同会社

法人向けパーソナルプロテインサービス :https://www.shanri.co.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B/法人独自サービス開発向け、対象者に合わせ音声対話型AIを活用した問診設計と１万通り以上のパーソナルプロテイン提供サービスヨーグルト味ストロベリー味リッチココア味黒糖きなこ味ミルクティー味キャラメル味

代表 ： 若井 晋平

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

事業内容： 健康食品の企画、製造、輸入および販売並びにそのコンサルティング

URL ： https://supplement-lab.co.jp/

元大手食品メーカーで商品開発や乳酸菌研究に携わった研究者が立ち上げた、プロテイン・サプリメント開発の専門家集団。「科学的根拠に基づく、確かな実感」をモットーに、製品開発を行っています。

新製品情報

麦茶なのに、たんぱく質も摂れて健康に。

すっきり、ゴクゴク飲める。日常の水分補給。

・ 日常の食事中の飲み物として

・ トレーニングやプロテイン補給・水分補給として

・ 熱中症対策＆シニアの健康管理として

粉末 ：240g（8g×30包）

スティック1本(8g)を500mlの水に溶かし、良く混ぜてからお召し上がりください。

3,600円（税抜）

SHANRI株式会社

代表 ： 坂井香璃

所在地 ： 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル 1Fー64

事業内容 ：ことばデータベースを基盤にした 健康と暮らしを革新するAI・データ活用事業

HP： https://www.shanri.co.jp/

お問合せ先： info@shanri.co.jp

SHANRIの事業は、「不調をうまく伝えられない人々の支援」から事業をスタートし、現在では、人々の「ことば」を幅広くサポートする事業へと進化しています。医療の前段階や行政支援の周辺領域、学校や日常生活の中にある不定形な「ことば」に最初に応答するAIとして、独自のポジションを築いています。その拡張性は、医療相談、相談支援、教育、観光、図書館、在宅医療、福祉、行政窓口など多岐にわたり、IoTデバイスやスマートホームデバイスとの連携も視野に入れています。

私たちの事業に興味をお持ちいただける方（個人・医療従事者・企業ならびに投資家の皆様）、ご遠慮なくお問合せ下さい。