TRIAD、IBARAKI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL in Hitachinaka-Oarai Resort 2025に協賛

株式会社TRIAD

株式会社TRIAD（本社：東京都港区、代表取締役：倉持 正之、以下：TRIAD）は、2025年に茨城県ひたちなか大洗エリアで開催されるカジキ釣り国際大会を中心とする総合イベント（IBARAKI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL,in Hitachinaka-Oarai Resort ）に協賛いたします。

協賛の背景と目的

TRIADはこれまで、アート・テクノロジーなど、都市型およびクリエイティブ領域における先進的なイベントを積極的に支援してきました。今回の協賛は、企業理念である「ひととまちの未来をカラフルに」というビジョンのもと、地域社会との共創や持続可能なまちづくりを重視した新たな取り組みです。TRIADは、都市だけでなく地方の可能性にも目を向け、文化や観光資源を活かした地域活性化を推進し、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。



IBARAKI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL in Hitachinaka-Oarai Resort とは

茨城県が推進する「ひたちなか大洗リゾート構想」の一環として取り組む国際的イベントであり、日本で初めて海外からも外国人（永住者等を除く）が参加可能なカジキ釣り国際大会を中心とする総合イベントとして、2022年より開催されています。世界的に富裕層に人気の高いマリンレジャーを通じて、地域の観光消費拡大や、国際的な認知向上が期待されています。

公式サイト：https://iiff.jp/



イベント概要

主催：茨城インターナショナルフィッシングフェスティバル実行委員会

日程：8月29日(金)～8月31日(日)

○カジキ釣り国際大会（OARAI International Billfish Tournament）（洋上）

場所：大洗マリーナを中心とする茨城県沖

概要：3日間で釣り上げたカジキの重量とラインの太さ等による取得ポイントの総合で順位を競う

○カジキ釣り国際大会を中心とする総合イベント（陸上）

場所：大洗港区第4埠頭、那珂湊おさかな市場

概要：カジキの検量式や解体ショーを中心に、幅広い方々に楽しんでいただけるイベントを開催







株式会社TRIAD

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産資産価値向上事業（一時保有含む）／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/



アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティデザインコンペティション）：https://www.vcdc.jp/



