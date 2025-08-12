「サンサンスポンジ」が、全国中学校ダンス部選手権「DANCE STADIUM」全国決勝大会への協賛決定！

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、「サンサンスポンジ」が、2025年8月18日（月）開催全国中学校ダンス部選手権「DANCE STADIUM」全国決勝大会へ協賛することを決定いたしました。当日は優勝、準優勝、3位、審査員特別賞を獲得したチームへ副賞としてサンサンスポンジ、サンサンウォッシュ、お風呂スポンジなどをプレゼントする他、イベント会場にダイニチブースを出店します。ブースでは、イベントキャラクター「ダンスタくん」をモチーフにした全国大会2025出場記念パッケージのサンサンスポンジを販売します。

■全国高等学校・中学校ダンス部選手権「DANCE STADIUM」とは

日本高校・中学校ダンス部選手権は、一般社団法人ストリートダンス協会・産経新聞社が主催する、高校・中学校ダンス部の日本一を決める公式大会（通称ダンススタジアム）です。優勝校には文部科学大臣賞が授与されます。ダンススタジアムは、ダンスで日本一を目指す高校生・中学生の甲子園です。

[ホームページ］https://www.dancestadium.com/

[公式instagram］https://www.instagram.com/dance_stadium/

【全国中学校ダンス部選手権「DANCE STADIUM」全国決勝大会 開催概要】

日時：2025年 8月18日(月)

場所：パシフィコ横浜・国立大ホール

■DANCE STADIUM 中学全国決勝大会2025 出場記念サンサンスポンジ

Let`s Shine - On Stage and in the Kitchen

「ステージ上でのダンス時間もお家でのお皿洗いの時間も、もっと輝ける」をテーマに、ダイニチのフィロソフィーである「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」を表現しました。本パッケージはダンススタジアム全国決勝大会の会場でしか買えない記念の限定商品です。

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2025年5月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

■ダイニチ・コーポレーション

ダイニチ・コーポレーションは、1973年に創業を開始し50年にわたって食器洗い用固形洗剤やキッチン雑貨を作ってきた会社です。その後、創業者の息子である元之が経営を引き継ぎ、さらにその息子たちも加わって、「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」をフィロソフィーとして新たに掲げ、親子３代にわたる家族経営で商品を提供しています。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB



ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

【会社概要】

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge



