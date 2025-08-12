総再生数約10億回超※！エンタメバレエ団『The Ballet Show』のヤマカイ＆ネレアがフジテレビ系「チャンハウス」に出演

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団『The Ballet Show（ザ・バレエショウ） 』のプロバレエダンサー/芸術監督に関するテレビ出演情報をお知らせいたします。

プロバレエダンサー兼プロバレエYouTuberのヤマカイとネレアが、2025年8月16日(土)放送のフジテレビ系「チャンハウス」に出演することが決定いたしました。

今回の放送では、お笑い芸人のノッチ夫妻が「1週間でどこまでバレエを踊れるようになるのか？」という企画に挑戦します。ヤマカイとネレアはバレエの講師として出演し、番組の収録に協力させていただきました。

ぜひ番組でそのチャレンジ過程をお楽しみください。

また、2025年8月17日(日)20:00公開予定のYouTubeチャンネル「ヤマカイTV」 （https://www.youtube.com/@Y_Ballet）の動画内でも、 「チャンハウス」収録の裏話や初めてのテレビ収録に臨んだ感想についてトークする予定です。

放送をご覧いただいた後は、ぜひこちらの動画もあわせてお楽しみください。

※ ヤマカイ＆ネレアの YouTube・TikTok・Instagram リール再生数の合計（2025 年 8月時点）

■番組概要

【番組名】チャンハウス（フジテレビ系）

【概要】3人の“チャン”が新企画に挑戦していく番組。一体どんな企画が生まれるのか？

【放送日時】毎週土曜日11:00～11:50

【配信ページ】

FOD：https://fod.fujitv.co.jp/title/f0ja/

TVer：https://tver.jp/series/srv8g56u3m

※TVerでの視聴は、放送日より1週間限定となります。

※FODでの視聴には、FODプレミアム（有料）への会員登録が必要です。

■出演概要

【概要】ノッチ夫妻が「バレエ」に初挑戦！ ヤマカイ＆ネレアの指導のもと、わずか1週間でパドドゥ（ペアダンス）に挑むドキュメント企画。

【放送日時】2025年8月16日(土) 11:00～11:50

【出演者】

『The Ballet Show』プロバレエダンサー/芸術監督 ヤマカイ

『The Ballet Show』プロバレエダンサー/芸術監督 ネレア

弊社出演者のプロフィール

プロバレエダンサー 兼 プロバレエYouTuber ヤマカイ

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。 「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。

現在もダンサーと YouTuber の⼆軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

プロバレエダンサー 兼 プロバレエYouTuber ネレア

1997 年 10 月 12 日スペイン・バスク地方生まれ。

3 歳でバレエを始め、13 歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18 歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じる。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

The Ballet Show が創るエンタメバレエの魅力

１. 世界を魅了してきたトップダンサーが集結

世界各国の劇場で主役を張ってきた実力派ダンサーたちが、「美女と野獣」という愛の物語に、“踊り”という言語で命を吹き込みます。

技術はもちろん、心を動かす表現力を備えたダンサーたちの共演が、バレエという枠を超えた新たな感動体験を生み出します。

２. 音楽×ダンスが織り成す“総合芸術”

台詞がなくても、言葉以上に感情が心を揺らす。

バレエの繊細な身体表現に、クラシック音楽、声楽、オペラ、社交ダンス、プロジェクションマッピン

グ、多彩な芸術を融合することで、視覚・聴覚・感情すべてを刺激する、かつてない“体感型”バレエ。

美しさとエンタメ性のその先「心を揺らす舞台」を実現しました。

３. バレエが初めての人でも絶対に感動できる

難しそう、敷居が高そう。

そんなバレエのイメージを変えるのが、『The Ballet Show』です。

バレエを知らない人も、詳しい人も、⽼若男女、全ての人が感情移入できる。

総合芸術が織りなす、言葉にできない、“魂の感動”、そして胸の奥に残る余韻を、ぜひ体験してくださ

い。

【絶賛チケット発売中】美女と野獣 The Ballet Show 公演概要

〈東京公演〉

期間：2025年8月29日(金)～8月31日(日)

会場：東京大田区民ホール・アプリコ(大ホール)

●主演：ヤマカイ、ネレア

・2025年8月2９日(金) 夜公演

・2025年8月30日(土) 昼公演

・2025年8月31日(日) 夜公演

●主演：中野伶美、石井智也

(ヤマカイ：クレ(鍵)、ネレア：薔薇役)

・2025年8月30日(土) 夜公演

・2025年8 月31日(日) 昼公演

〈大阪公演〉

期間：2025年9月10日(水)～9 月 11 日(木)

会場：堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大ホール

●主演：ヤマカイ、ネレア

・2025年9月1１日(木) 昼・夜公演

●主演：中野伶美、石井智也

(ヤマカイ：クレ(鍵)、ネレア：薔薇役)

・2025年9月10 日(水) 夜公演

〈チケット〉

・S 席：一般12,000 円／高校生以下11,000 円

・A 席：一般8,000 円／高校生以下7,000 円

・B 席：一般5,000 円／高校生以下4,000 円

▽チケットは下記 URL または公式 LINE より購入できます。

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2443010

■ストーリー「美女と野獣」

村で“変わり者”と呼ばれ、孤独を抱えながらも聡明に生きる美しい少女・ベル。

力自慢の男・レスターからの熱烈な求愛にも心を動かさない彼女が、ある日、迷い込んだ森の奥で、呪いによって野獣の姿に変えられた存在と出会い―そして、すべての運命が変わっていく。

枯れゆく薔薇が静かに時を刻む城で、読書や音楽、ささやかな日常を分かち合ううちに、ベルは気づいていく。

醜さの奥に潜む優しさと孤独、そして“美しさ”の本当の意味に。

そして訪れる舞踏会の夜。訪れたのは別れか、奇跡か。

ふたりの物語は思いがけない運命の試練を迎える。

“美しさ”とは何か。“愛”とはどう育まれるのか――。

台詞を使わずに身体の表現で想いを伝えるバレエ。

そこに音楽、オペラ、社交ダンス、舞台美術が重なり、“愛”という感情を、深く、豊かに描き出していく。終わったあとも胸に残るのは、“誰かを想う気持ち”の重さと、あたたかさ。

『The Ballet Show』でしか出会えない特別な世界をお届けします。

The Ballet Show 公式会員クラブ

「⽩雪姫」「アラジン」など、これまでの公演映像を高画質で視聴できる公式会員クラブを展開中です。今回の新作「美女と野獣」はもちろん、今後の公演でも SSS 席をご購入いただけます。

『The Ballet Show』が贈る特別な時間を、最上級の特等席でぜひご堪能ください。

この機会にご入会をお待ちしております。

【スポンサー募集】“観るバレエ文化”を一緒に創りませんか︖

The Ballet Showでは、舞台制作や公演活動を共に支えてくださるスポンサー企業様を募集しています。「初めてバレエを観たけど、こんなに楽しいなんて！」「家族で楽しめる新しいエンタメ」といった声を頂くたびに、私たちはこの文化の可能性を実感しています。

本プロジェクトは、舞台のセット・⾐裳・演出・照明・映像制作・海外アーティスト招聘など多くの要素から成り立ち、その活動には継続的な支援が必要不可⽋です。

バレエ文化を未来につなぐこと。そして、それを通じて人々の暮らしに豊かさと喜びを届けること。

そのビジョンに共感し、共に歩んでいただける企業様を、心よりお待ちしております。

■ご協賛のポイント

・年間観客数1万人の公演で、協賛企業名を掲載

・質の高い商品に関心を持つ層へ向けたブランディング

・CSR活動としての芸術支援実績の創出

・YouTubeタイアップなどによる認知向上 ほか

The Ballet Showの活動を未来へと繋げていくために、活動趣旨をご理解いただき、皆様のご支援を賜りたく心よりお願い申し上げます。

少しでもご関心をお持ちいただけましたら、以下よりお気軽にご連絡ください。

お問合せ先：wibro.pr@gmail.com

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人※1のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年7月現在、年間観客数1万人・公演満足度99％※2 ・累計観客数3万人・累計公演数20回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。

「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

※1 ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2025年8月時点）

※2 本数値は、2025 年 5月10日～28日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数 1,303 件、調査

方法：Google フォームによるアンケート）において集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。

▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakai_official

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk

ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld- YlDGD57BKBqxWOw(https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-%20YlDGD57BKBqxWOw)

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/

The Ballet Show

・YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9B%A3TheBalletShow-w4v

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

【企業様・一般のお客様のお問合せ先】

株式会社ワイブロ 広報部

E-mail：wibro.pr@gmail.com

MOBILE：070-8350-1586（土屋携帯）

営業時間：10:30～19:30

■会社概要

社名：株式会社ワイブロ

代表者名：山本大輔

事業内容：バレエ舞台事業、 SNSマーケティング/コンサルティング（分析・戦略立案・動画企画等）