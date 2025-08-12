P-SPORTS競技専用機『超ディスクアップ２』が品川区のふるさと納税　返礼品として採用

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、本社所在地である東京都品川区のふるさと納税返礼品として、P-SPORTS競技専用機『超ディスクアップ２』が採用されたことをお知らせいたします。なお、今回の採用は、サミーの製品が品川区のふるさと納税返礼品として提供される初の事例となります。

これまでも弊社は本社が所在する品川区において、地域イベントへの参加や健康寿命の延伸につなげる高齢者向け筐体の開発などの地域貢献活動を行っております。

近年では、パチンコの玉の動き方やパチスロのリールを目で追いかけて確認し、反射的に運動するという、スポーツ的な一面もあることが注目されており、2020年から「P-SPORTS」という考え方を広めています。2020年からは、専用機を使って技術や運、団結力を競い合う全国規模の大会も開催しています。

さらにパチンコ・パチスロのエンタテインメント性と運動機能を強化できるという特性を活かし、2023年ごろからは楽しみながら反射神経を鍛えられる高齢者向けの筐体の研究を進めています。

今回返礼品に採用された『超ディスクアップ２』は、弊社パチスロ機「ディスクアップ」シリーズをもとに開発されたP-SPORTS競技専用のパチスロ機です。

今後、弊社が全国の皆さまに品川区の魅力をより感じていただくきっかけとなり、遊技機をとおしてエンタテインメントおよび健康促進に寄与できることを願っています。

また、セガサミーグループの株式会社セガによる「ぷよぷよ」シリーズのプロ選手が参加するeスポーツの体験イベントも品川区のふるさと納税返礼品に採用されています。

■返礼品の概要

製 品 名：超ディスクアップ２ 品川区版

寄 付 額：\999,999/台

台 数：20台

応 募 期 間：2025年8月8日（金）～12月31日（水）

申込サイト：ふるさとチョイス（返礼品ページ）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13109/40292918?copy_key=e919ff829628b600008f3637d5004f73dad9d5d7(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13109/40292918?copy_key=e919ff829628b600008f3637d5004f73dad9d5d7)

■サミー株式会社とは

サミー株式会社は、創業時から何事にも失敗を恐れず挑戦し続けるという意味の「積極進取」を社是・価値観とし、1975年からパチンコ・パチスロの開発・製造・販売を中心とした事業を展開して参りました。現在はセガサミーグループの一翼を担う会社として、セガが培ってきた価値観である「創造は生命」を合わせた「創造は生命×積極進取」の精神のもと、更なる感動体験を提供し続けています。

公式サイト： https://www.sammy.co.jp/japanese/(https://www.sammy.co.jp/japanese/)