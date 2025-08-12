沖縄のストリートアパレルブランドBIG KNOT (ビッグノット)とオリオンビールがコラボ！新作コレクション発売を記念して東京赤坂で3日間限りのPOP UPを開催！

Bigknot

沖縄県北谷町のアパレルショップ「BIG KNOT（ビッグノット）」が、沖縄のビールメーカー「オリオンビール株式会社」とコラボしたカプセルコレクションを発売。発売を記念し2025年8月15日（金）から2025年8月17日（日）の三日間、東京赤坂のコミュニティースペースBETA TOKYOにて期間限定のPOP UPを開催します。8月15日（金）はプレスプレビューを実施。商品展示に加え、オリオンビールものむことができ、沖縄のストリートカルチャーを、見て、飲んで、楽しめること間違いなしのイベントとなっています。一般販売日には、BIG KNOTが提供するニューヨークの定番屋台フード、チキンオーバーライスの販売も行います。（※8月15日はメディア関係者様を招いてのプレスプレビューとなります。）

本コラボレーションのテーマは「Island Unity Collective / Brewing Okinawa」（"島の結束と新しい沖縄の醸成"）。沖縄で歴史を紡いできたオリオンビールと、沖縄の新たなストリートカルチャーを発信するBIG KNOTの異色のコラボが実現し、アパレルモデルにはレゲエ・ディージェーのZENDAMAN、レゲエアーティストのTanzi (@rinahagai)、沖縄出身お笑い芸人のありんくりんを起用するなど話題性も抜群。発売するアイテムは、Tシャツやパンツ、ターンテーブルマットなど全7種。沖縄のストリートカルチャーが全面に反映されたBIG KNOTオリジナルデザインに、オリオンビールのロゴを大胆に掛け合わせた数量限定の特別なアイテム。

ここだけの特別な体験とコレクションをぜひご堪能ください！

（Movie）

https://www.instagram.com/reel/DNCcnNPyncJ/?igsh=eG53dWVvdTkyczd3

（Movie）

https://www.instagram.com/reel/DM968cOyFwJ/?igsh=M3Zya2dnOTZ0cWN6

8月2３日（土）／8月24日（日）は北谷町のBIG KNOT本店でチキンオーバーライスやオリオンビールをご用意してお待ちしています。翌日以降からはBIG KNOT店頭、オンラインショップ、オリオンビール公式通販およびオリオンオフィシャルストアでの販売も予定しています。

■プレスプレビュー概要

日時：2025年8月15日（金）18：00～21:00

会場：BETA TOKYO（ベータ トーキョー） 東京都港区赤坂７丁目５－２７

注意事項：名刺を持参ください。（無い場合は当日ご芳名と連絡先を頂戴いたします）

問合せ先：090-7587-8479（担当直通）

■POP UP＠BETA TOKYO概要

日時：2025年8月16日（土）／8月17日（日） 11：00～20:00

会場：BETA TOKYO（ベータ トーキョー） 東京都港区赤坂７丁目５－２７

問合せ先：090-7587-8479（担当直通）

■商品概要

Tシャツ（models:ZENDAMAN）

Tシャツ（models:ZENDAMAN）

Tシャツ（models:Tanzi）

Tシャツ（models:ZENDAMAN,Tanzi）

Tシャツ（models:ありんくりん）

パンツ（models:Tanzi）

Tシャツ/パンツ（models:ZENDAMAN,Tanzi）

レコードバッグ（models:Tanzi）

レコードバッグ（models:Tanzi）

■ブランド概要

BIG KNOT（ビッグノット）

沖縄の伝統文化、音楽、ファッションを通して世界中に愛と調和の「沖縄アイデンティティ（精神性）」を継承するために活動を行う。アパレルブランドは地元沖縄県民、観光客、外国人など幅広い層から支持されている大注目のストリートブランド。

所在地：沖縄県中頭郡北谷町北谷2-2-10

事業概要：１.アパレル・グッズ販売（衣類・雑貨）２.カフェ運営（飲食）３.音楽プロデュース（音楽企画・制作）

オリオンビール株式会社

オリオンビールは沖縄ならではの魅力が詰まった製品を展開する総合酒類メーカーです。「しぜんと、しぜんに」をブランドスローガンに掲げ、沖縄の人々、自然、風土をずっと見つめてきたからこそできる製品づくりやサービスで、お客様が自分らしい笑顔に満ちた日々を過ごしていただくことを目指しています。

この商品は、オリオンビール株式会社と株式会社アドスタッフ博報堂とのライセンス契約により、BIG KNOTが製造販売する商品です。